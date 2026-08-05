IEK Group запустила завод металлических опор в Малоярославце
Новое предприятие «ИЭК Опора» в Калужской области будет выпускать металлические мачты и опоры для наружного освещения автомагистралей, городских площадей, парков, а также для объектов связи и контактной сети. В ассортименте — конструкции высотой до 80 метров для электросетевой инфраструктуры. Мощность комплекса — 5 тысяч тонн металлоконструкций в год с возможностью расширения, рассказали в пресс-службе ФРП.
Организован полный цикл производства: от лазерной резки и гибки металла до сварки и финишной обработки. Все изделия производятся из отечественной стали, уровень локализации составляет 100%.
Инвестиции в создание комплекса — 550 миллионов рублей. Федеральный Фонд развития промышленности предоставил льготный заём в размере 200 миллионов рублей по программе «Проекты развития». На эти средства приобретено оборудование: гибочные прессы, установки лазерной резки, сварочные комплексы, станки для выпрямления и удаления заусенцев.
Ранее IEK Group уже реализовала с привлечением займов ФРП проекты по производству двустенной трубы, цветных кабель-каналов, металлических шкафов, лестничных и проволочных лотков. Общий объём льготного финансирования на эти проекты составил 590 миллионов рублей.
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