Подмосковная компания запустила новый завод по выпуску вентиляционного оборудования
Компания «Фабрика Вентиляции ГалВент» запустила новый производственный комплекс по выпуску вентиляционного оборудования в городском округе Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию. Общий объем инвестиций в проект превысил 1,3 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать около 600 рабочих мест.
Строительство предприятия было реализовано в рамках соглашения, подписанного между компанией и правительством Московской области на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. Для реализации проекта инвестору был предоставлен земельный участок площадью более 9 га по региональной программе поддержки импортозамещения.
Новая производственная площадка уже работает в полном объеме. Именно отсюда осуществляется отгрузка продукции заказчикам.
На предприятии выпускают широкий спектр вентиляционного оборудования для жилых, общественных и промышленных объектов, включая воздуховоды, воздухорегулирующие устройства, шумоглушители, вентиляционные фильтры и другое оборудование для систем вентиляции.
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