Специалисты челябинского научно-технического центра «Приводная техника» разработали и изготовили очередной комплект промышленной системы накопления энергии (СНЭ) для нефтегазовых объектов. Он уже введен в эксплуатацию тюменской компанией «ЭнергоТехСервис», выступившей также заказчиком и технологическим партнером проекта. Система в составе автономного энергокомплекса буровой установки может работать как с дизель-генераторными установками (ДГУ), так и газопоршневыми установками (ГПУ) и служит для компенсации резких изменений потребляемой мощности, стабилизации параметров локальной энергосистемы и оптимизации режима работы генерирующего оборудования.

Энергоснабжение буровых установок отличается резко переменным характером нагрузки: потребление энергии быстро растёт и снижается в процессе работы, что создаёт повышенную нагрузку на генераторные установки. Для резерва мощности часть генераторов держат включёнными с неполной загрузкой, что приводит к перерасходу топлива, износу оборудования и росту затрат на обслуживание. СНЭ меняет архитектуру управления энергокомплексом: она мгновенно выдаёт мощность при росте нагрузки и поглощает избыток энергии при её снижении, заряжая аккумуляторы.

Промышленная СНЭ НТЦ «Приводная техника» включает собственные сетевые инверторы серии МТ2000, литийионные аккумуляторы компании «РЭНЕРА», коммутационное и защитное оборудование, системы охлаждения, контроля, диагностики и автоматизированного управления.

Система выполнена в виде промышленного контейнера — она адаптирована к транспортировке, быстрому монтажу и работе в сложных климатических условиях, позволяет масштабировать мощность и энергоёмкость под параметры буровой установки.

После комплексного опробования и проведения пуско-наладочных работ СНЭ успешно введена в эксплуатацию. Также были подтверждены ключевые технические эффекты:

повышена устойчивость локального энергокомплекса буровой установки при резких изменениях нагрузки, что снижает риск срабатывания защит, остановки оборудования и нарушения непрерывности технологического процесса;

впервые в России реализован режим замещения горячего вращающегося резерва, когда быстродействующий накопитель принимает нагрузку на время, необходимое для запуска или подключения дополнительной генераторной мощности;

также впервые в России реализована возможность автоматического управления парком генерирующих машин, что позволяет оптимально подбирать комбинацию оборудования без участия человека, снижать расходные материалы и количество техобслуживаний, продлевать ресурс генераторных установок и обеспечивать более равномерную загрузку источников генерации за счёт аккумуляторного резерва для прохождения кратковременных пиков.

«Мы достаточно давно занимаемся проектами, связанными с применением систем накопления и хранения электрической энергии. Данный проект стал, условно, „типовым решением“, которое подойдет для большинства объектов нефтегазовой инфраструктуры, а именно — для большинства буровых установок. Совместно с нашими партнерами -компанией „Энерготехсервис“ — мы шли к реализации этой задачи с 2022 года. На сегодняшний день у нас есть понимание куда дальше развивать технологию, а полученный практический опыт для нашей страны является уникальным, так как мы реализовали СНЭ на собственных сетевых инверторах серии МТ2000, отечественных АКБ, на базе собственных алгоритмов управления и ПО, которое уже включено в реестр „Минцифры“. В этом направлении мы смело можем назвать себя одними из лидеров отрасли, а с учетом полностью российских СНЭ, единственным реальным производителем полностью отечественных решений», — отмечает директор по стратегическому развитию ГК «Приводная техника» Евгений Чупин.

Сейчас СНЭ проходит второй этап комплексного опробования в составе электростанции бурового объекта в Красноярском крае. Основной задачей системы является оптимизация работы дизель-генераторных установок, обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения.

Запуск промышленной СНЭ на буровой установке знаменует переход от традиционного резервирования генераторными установками к гибридной модели энергоснабжения. А типизация решения упрощает проектирование, производство, пусконаладку и обслуживание, создавая основу для тиражирования системы на буровых установках, месторождениях и других автономных объектах топливно-энергетического комплекса.

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