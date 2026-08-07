Холдинг «Швабе»Госкорпорации Ростех за последние три года передал свыше 500 офтальмологических приборов в лечебные учреждения свыше 30 регионов России. Щелевые лампы, офтальмоскопы, монобиноскопы и другая медтехника холдинга активно используется для диагностики заболеваний глаз, проведения обследований и восстановительной терапии.

Самым востребованным прибором стал налобный офтальмоскоп НБО-3 производства Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ, входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех). За последние три года холдинг поставил около 200 таких изделий преимущественно в клиники Москвы и Санкт-Петербурга, а также в медучреждения 15 регионов — от Калининграда до Дальнего Востока.

НБО-3 предназначен для бинокулярного стереоскопического безрефлексного исследования глазного дна. Прибор можно применять без медикаментозного расширения зрачка как в диагностических целях, так и при проведении операций. Автономный блок питания позволяет проводить обследования не только в кабинете врача, но и в больничных палатах или на дому.

Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех) производит щелевые лампы. С 2023 по 2026 год холдинг поставил в российские клиники более 170 этих приборов. Их направили в 18 регионов Центральной России, Сибири, Поволжья, Урала, Дальнего Востока, юга России, а также в Крым и Донецкую Народную Республику. Щелевая лампа дает возможность врачам проводить исследования видимых частей глаза и выявлять патологии радужной оболочки, воспаление век, катаракту и другие заболевания.

«Сегодня наши предприятия выпускают линейку оборудования для офтальмологии — от приборов для первичной диагностики до техники для хирургии и восстановительной терапии. За три года более 500 таких изделий поступили в медучреждения свыше 30 регионов страны. Оснащение медучреждений качественной продукцией решает задачи импортозамещения и повышения доступности высокотехнологичной медпомощи в нашей стране», — отметил заместитель генерального директора по развитию продаж продукции гражданского назначения холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех Лев Борисов.

Отдельное направление — оборудование для детской офтальмологии. Так, монобиноскоп МБС-02 не имеет аналогов в России и за рубежом. Аппарат не только позволяет проводить диагностику и профилактику функциональных зрительных нарушений, но и осуществляет восстановительную терапию и лечение косоглазия у детей путем воздействия светового излучения трех видов — постоянным, импульсным и лазерным. За три с половиной года «Швабе» поставил около 70 монобиноскопов в 13 регионов России.Также предприятия холдинга выпускают ручные офтальмоскопы и проекционные анализаторы поля зрения. Совместно с Научно-исследовательским институтом глазных болезней имени М. М. Краснова разработан анализатор индивидуальной нормы внутриглазного давления.