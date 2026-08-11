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Сергей Минаев Дорожное строительство

НПС приступил к устройству земляного полотна на Чуйском тракте

Команда «Трансстроймеханизации» НПС начала устройство земляного полотна на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Республике Алтай. В районе села Манжерок, на участке км 474 — км 476, специалисты уже разработали около 20 тыс. кубометров выемки и устроили 7 тыс. кубометров насыпи.

Параллельно в окрестностях села Соузга идет строительство жилого городка для сотрудников, подготовка площадки под промышленную базу и ремонтную зону, монтаж асфальтобетонного завода. Там же, в границах Соузги, а также в районе Манжерока (на подходах к будущей транспортной развязке) строители ведут подготовку территории строительства.

Сейчас на объекте задействовано 190 человек и 75 единиц техники.

По результатам завершения работ реконструируемый участок станет четырёхполосным. Также предстоит возвести две транспортные развязки у сёл Соузга и Манжерок, надземный переход, мост и 39 водопропускных труб.

земляное полотно на Чуйском тракте

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Источник: max.ru

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