Команда «Трансстроймеханизации» НПС начала устройство земляного полотна на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Республике Алтай. В районе села Манжерок, на участке км 474 — км 476, специалисты уже разработали около 20 тыс. кубометров выемки и устроили 7 тыс. кубометров насыпи.

Параллельно в окрестностях села Соузга идет строительство жилого городка для сотрудников, подготовка площадки под промышленную базу и ремонтную зону, монтаж асфальтобетонного завода. Там же, в границах Соузги, а также в районе Манжерока (на подходах к будущей транспортной развязке) строители ведут подготовку территории строительства.

Сейчас на объекте задействовано 190 человек и 75 единиц техники.

По результатам завершения работ реконструируемый участок станет четырёхполосным. Также предстоит возвести две транспортные развязки у сёл Соузга и Манжерок, надземный переход, мост и 39 водопропускных труб.