НПС приступил к устройству земляного полотна на Чуйском тракте
Команда «Трансстроймеханизации» НПС начала устройство земляного полотна на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Республике Алтай. В районе села Манжерок, на участке км 474 — км 476, специалисты уже разработали около 20 тыс. кубометров выемки и устроили 7 тыс. кубометров насыпи.
Параллельно в окрестностях села Соузга идет строительство жилого городка для сотрудников, подготовка площадки под промышленную базу и ремонтную зону, монтаж асфальтобетонного завода. Там же, в границах Соузги, а также в районе Манжерока (на подходах к будущей транспортной развязке) строители ведут подготовку территории строительства.
Сейчас на объекте задействовано 190 человек и 75 единиц техники.
По результатам завершения работ реконструируемый участок станет четырёхполосным. Также предстоит возвести две транспортные развязки у сёл Соузга и Манжерок, надземный переход, мост и 39 водопропускных труб.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Специалисты «Трансстроймеханизации» (входит в Нацпроектстр...х пунктов Соузга и Манжерок, мост и надземный пешеходный переход.
- Три года назад была открыта новая автотрасса в Ростовской области ...0. Длина сооружения 1900 м, 24 опоры, судоходный габарит — 20 м.
- Реконструкция участка М-9 «Балтия», которую проводит Нацпроектс...тся устройство линий электропередач, водоотводных систем и светофоров.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0