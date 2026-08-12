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artal Транспорт, спецтехника и логистика

В Барнаул поступила вторая партия новых автобусов

В краевой столице продолжается обновление парка общественного транспорта. 11 августа в город прибыла вторая партия новой техники — девять автобусов марки НЕФАЗ. Данная закупка реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На приобретение современного транспорта из бюджетов всех уровней были выделены субсидии в размере 441 млн рублей, что позволило законтрактовать покупку 31 автобуса большого и среднего классов.Ожидается, что вся законтрактованная техника поступит в Барнаула до 1 октября 2026 года.

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Источник: barnaul.org

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