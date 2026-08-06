В Барнаул поступила первая партия новых автобусов НЕФАЗ
В краевой столице продолжается масштабное обновление автопарка. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на закупку транспорта выделены субсидии в размере 441 млн рублей из бюджетов всех уровней. На эти средства законтрактована покупка 31 автобуса большого и среднего классов.
Сегодня, 6 августа, в город поступила первая партия — восемь автобусов марки НЕФАЗ. Каждый из них рассчитан на перевозку до 110 человек и полностью соответствует современным стандартам доступности и комфорта.
Ожидается, что вся закупленная техника прибудет в Барнаул до 1 октября 2026 года.
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