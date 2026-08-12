Во Владимирской области открылся цех по производству современного виброизоляционного материала
В посёлке Бег Судогодского округа компания «ТехноСонус-Центр» открыла новый цех по выпуску виброизоляционного материала VibroLOCK. Общий объём инвестиций превысил 120 млн рублей, из них 63 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и ещё 7 млн рублей — ФРП Владимирской области.
С использованием средств льготного займа предприятие запустило полноценную линию по производству высококачественных виброизоляционных матов. Их основное применение — защита фундаментов жилых зданий, промышленных помещений и инженерных конструкций от вибрации и шума. Эластичный материал на основе синтетического полимера укладывают под фундаменты зданий, оборудование, железнодорожные пути и плавающие полы. Эта продукция — импортозамещающая.
«Содействие Фонда развития промышленности способствовало тому, что мы не просто создали новый материал, но и полностью локализовали производство. Наше предприятие целиком воспроизвело технологию изготовления, которая ранее была доступна только европейским поставщикам. При этом наши виброматы дешевле зарубежных аналогов», — рассказал генеральный директор ООО «ТехноСонус-Центр» Александр Староверкин.
Продукция завода будет применяться при строительстве объектов жилой и коммерческой недвижимости, промышленных предприятий, метро и транспортной инфраструктуры.
Фотографии предоставлены ООО «ТехноСонус-Центр»
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