В посёлке Бег Судогодского округа компания «ТехноСонус-Центр» открыла новый цех по выпуску виброизоляционного материала VibroLOCK. Общий объём инвестиций превысил 120 млн рублей, из них 63 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и ещё 7 млн рублей — ФРП Владимирской области.

С использованием средств льготного займа предприятие запустило полноценную линию по производству высококачественных виброизоляционных матов. Их основное применение — защита фундаментов жилых зданий, промышленных помещений и инженерных конструкций от вибрации и шума. Эластичный материал на основе синтетического полимера укладывают под фундаменты зданий, оборудование, железнодорожные пути и плавающие полы. Эта продукция — импортозамещающая.

«Содействие Фонда развития промышленности способствовало тому, что мы не просто создали новый материал, но и полностью локализовали производство. Наше предприятие целиком воспроизвело технологию изготовления, которая ранее была доступна только европейским поставщикам. При этом наши виброматы дешевле зарубежных аналогов», — рассказал генеральный директор ООО «ТехноСонус-Центр» Александр Староверкин.

Продукция завода будет применяться при строительстве объектов жилой и коммерческой недвижимости, промышленных предприятий, метро и транспортной инфраструктуры.

Фотографии предоставлены ООО «ТехноСонус-Центр»