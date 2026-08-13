6 августа на заводе КПД (АО «ТДСК») в Тюмени торжественно запущена в эксплуатацию новая линия по производству железобетонных изделий. Проектная мощность — до 70 000 квадратных метров жилья в год.

В рамках этого проекта была проведена комплексная модернизация пролета формовочного цеха. «М-Конструктор» выполнил полный комплекс работ: спроектировал и изготовил оборудование, поставил его на предприятие, выполнил шеф-монтаж и провёл пусконаладочные работы. В результате на площадке заказчика была запущена единая технологическая система.

Одна из ключевых частей участка — 10 поворотных вибростолов с комплектами магнитной бортоснастки, которые позволяет выпускать трехслойные стеновые панели длиной от 3735 до 6885 мм при ширине и высоте 2980×450 мм. Такая конфигурация даёт производству возможность оперативно менять типоразмеры изделий и адаптироваться под различные задачи.

Поворотные столы и магнитная бортоснастка. Экскурсия по производственной линии работников завода. Источник ТДСК

При этом возможности самой технологии шире: согласно параметрам столов, габариты панелей можно менять в диапазоне до 3600×8300 мм, чтобы работать с разными форматами изделий.Но поворотные столы — только один этап технологического процесса. Непосредственно на них работает еще два важных элемента технологической цепочки.Портальный бетоноукладчик обеспечивает распределение и укладку бетонной смеси. Рабочий объём бункера — 2 м³. Скип шириной 2000 мм состоит из шести независимо раскрывающихся шиберов по 333 мм каждый. Ширина раскрытия зева от 100 до 50 мм, что дает возможность управлять подачей смеси разных марок. Наличие виброрейки позволяет сразу же уплотнять бетонную смесь.

Портальный бетоноукладчик. Источник ТДСК

После формования в работу включается затирочная машина — «вертолёт». Горизонтальный ход колонны составляет 3900 мм, вертикальный — 500 мм. Диаметр заглаживающего диска — 900 мм. Рабочая зона подсвечивается прожектором.

Затирочная машина (вертолет). Источник ТДСК

Таким образом, примененные решения охватывают весь технологический цикл участка — от подачи и распределения бетонной смеси до формования и обработки поверхности готовой панели. Все основные операции объединены в единую производственную систему, рассчитанную на стабильную и гибкую работу.

Но за техническими характеристиками стоит более важный результат. Такая технология позволяет выпускать панели различных размеров и реализовывать практически любые фасадные решения — менять геометрию, сочетать разные элементы и создавать выразительный внешний облик зданий.

Видео с открытия