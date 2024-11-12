Восстановление объектов культурного наследия в Тюмени (часть 3)

г.Тюмень, ул.Дзержинского, 34, дом Ф.И.Рубцовой (фото автора)

Реставрация, противоаварийные работы и подготовка проектов идут на нескольких десятках объектов культурного наследия в Тюменской области. Реставрация проводится как за счёт бюджета, так и с привлечением инвесторов. Для таких объектов ищут новых собственников, памятники архитектуры изымают у прежних владельцев, если они не предпринимают никаких действий по реставрации. Восстановленные объекты привлекают к себе внимание своим расположением, интересной историей и красивым декором, многие из них уже включены в экскурсионный маршрут «Золотая линия Тюмени».

В Тюмени завершилась реставрация Спасской церкви. После приёмки работ объект будет передан в пользование Русской православной церкви.

Спасская церковь (фото автора)

Реставрация церкви велась с 2019 года, об этом я рассказывал в первой части обзора. Храм на перекрёстке улиц Ленина и Челюскинцев не использовался по назначению почти сто лет. При этом, живопись сохранилась в хорошем состоянии благодаря стараниям неизвестных людей, которые в годы гонений на церковь буквально «спрятали» её под слоями бумаги и краски.

Спасская церковь (фото автора)

Впечатлили находки, которые специалисты сделали во время работы.Возрождение одного из красивейших православных храмов Тюмени и памятника архитектуры федерального значения станет событием для всех жителей региона, вне зависимости от их вероисповедания.

Спасская церковь — один из лучших представителей «Сибирского барокко».

В Тюмени отреставрирована старинная пожарная часть.

Городская пожарная часть (фото автора)

Теперь в историческом здании пожарной части на улице Осипенко, 35 открылся Центр стратегического развития «Сибирь». Его назначение — собрать на одной площадке архитекторов, дизайнеров, стать площадкой для обсуждения и образования.

Чтобы создать пространство, открытое для всех, потребовалось немало усилий. Каланча, которая примыкает к двухэтажному зданию, имеет охранный статус — выявленный объект культурного наследия. Долгие годы все переживали, что здание умирает. Теперь это пространство работает на людей, для тюменцев.

На общественно-дискуссионной площадке центра «Сибирь» еженедельно будут проходить встречи, лекции, стратегические сессии. Предложить идею может любой желающий. Вторая часть центра — офис, в котором специалисты будут работать с проектной документацией полного цикла, но с акцентом на архитектуру.

В Ишиме после реставрации открыли здание военкомата. Реставрация здания — бывшего дома купца Перминова продолжалась два года. Это была кропотливая и финансово ёмкая работа, которая стала возможной благодаря поддержке областного правительства и губернатора. В годы Великой Отечественной войны из ишимского военкомата отправлялись на фронт бойцы, здесь же вёлся учёт населения, прибывшего для работы с эвакуированными промышленными предприятиями.

Подрядной организацией был проведён большой объём внутренних и внешних работ. Строители укрепляли фундамент, восстанавливали кирпичную кладку, кровлю, и даже фигурный элемент — кровля-чаша — был полностью отреставрирован. Теперь в здании комфортно и безопасно, стало намного теплее, особенно на первом этаже, где стены грозили обвалиться.

Дом купца В.Н. Перминова построен в 1910-х годах. Сегодня в нем располагается военный комиссариат, обслуживающий три муниципальных образования: Ишим, Ишимский и Абатский районы. Двухэтажное здание из красного кирпича считается одним из лучших образцов городского особняка в стиле модерн.

В Ишиме отреставрировано здание женской гимназии.

На реставрационные работы выявленного объекта культурного наследия «Гимназия женская, 1863 года», расположенного в Ишиме на улице Советской, 30, потрачено 18 млн рублей.

В Тюмени реставрируется дом мещанина И.П.Нечаева.

Реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Дом мещанина И. П. Нечаева» в Тюмени по ул. Ленина, 45 продолжается. Работы начались с осени 2023 года. Уже восстановлены исторические высотные отметки здания относительно поверхности земли. Здание состоит из двух частей — основного объёма и пристроя, особенностью проведения работ в отношении этого памятника стало применение комбинированной технологии реставрации сруба.

В отношении основного объёма здания выполнено вывешивание сруба для замены нижних венцов и замены кладки фундамента. В отношении пристроя же произведена переборка, в результате чего удалось сохранить большую часть исторических брёвен.

Обшивку со здания сняли в ноябре 2023 г. К внутренним работам и устройству временной конструкции крыши приступили в феврале 2024 года. Все брёвна сруба пронумерованы — такая маркировка необходима для обеспечения монтажа каждого элемента на его историческое место при переборке. Гнилые брёвна признаны подлежащими замене. С мая 2024 г. процесс проведения реставрациистановится стал видим для горожан — основание здания укреплено, заменены прохудившиеся нижние и верхние венцы, отдельные венцы по высоте сруба, сделана обшивка фасада, а недавно установлены наличники.

Дом И.П.Нечаева (фото автора)

По соседству реставрируется дом купца Я.Ш.Шайчика.

Дом Я.Ш.Шайчика (фото автора)

Реставрация дома И.С.Замятина.

Дом на Первомайской 32 построили в 1872 году для мещанина Ивана Замятина, тогда эта улица была окраиной города. В 90-е годы здание получило статус памятника. Жильцы покинули дом в 2014 году, весной 2017 г. там произошёл пожар, а в 2022 году в историческом здании даже обрушилась часть кирпичной стены. В 2020 году власти приняли решение восстановить историческое здание. Перед началом реставрации здание представляло печальное зрелище, оно стояло без крыши и перекрытий, обрушались декоративные элементы фасада.

Проектом реставрации было предусмотрено восстановление архитектурного вида памятника, сложившегося в конце XIX века, реставрация фасадов, утраченных элементов и деталей, восстановление утраченных дворовых пристроев. Подрядчик реставрировал кирпичные стены, восстановил перекрытия, усилил грунты, выполнил гидроизоляцию фундамента, устройство крыши, систем инженерного обеспечения и пожарной безопасности. Восстановлены деревянные ворота и окна, двери и лестницы. Памятник будет приспособлен под ресторан. Вокруг планируется устройство проездов, тротуаров и автомобильной парковки.

Дом И.С.Замятина (фото автора)

Вид со двора (фото автора)

Теперь дом И.С.Замятина в прекрасном состоянии, хотя работы внутри продолжаются.

Дом И.С.Замятина (фото автора)

В флигеле дома Буркова в Тюмени распахнёт двери «Дом сказки Ершова».

До конца года в старинном флигеле рядом с «Домом Буркова» на улице Дзержинского распахнёт свои двери «Дом сказки Ершова». Он станет ещё одним местом притяжения горожан и туристов, связанным с великим сибирским сказочником.

В начале мая прошли торги, и право на преображение старинного здания получила компания «Капиталстройинвест». Флигель небольшой по параметрам, но очень интересный по своей истории. Он нуждается в реставрации. Выбранный подрядчик имеет большой опыт реставрационных работ по разным объектам, расположенным в различных городах Тюменской области.

Реставрация флигеля усадьбы Василия Буркова 1903 года постройки уже ведётся. Специально для восстановления стен выпускают исторический кирпич. Это кирпич с разборов исторических зданий, реставраторы занимаются его восстановлением.

Рабочие после кирпичной кладки стен приступят к усилению фундамента, созданию перекрытий. Утраченная к середине ХХ века пристройка у флигеля будет воссоздана. Также подрядная организация займется территорией у здания: разобьют парк с озеленением, установят большой амфитеатр.

Старинный флигель преобразится: на первом, «презентационном», этаже здания расположатся информационные стенды и экспозиции, рассказывающие о великом сказочнике, о тех местах, где он жил и работал в Тобольской губернии, сувенирная лавка, кофейня. На втором будут интерактивные зоны, выставки, посвящённые сказке «Конёк-Горбунок», место для мастер-классов, лекций и кинопоказов. В «Дом сказки Ершова» будут «приглашать в гости» любимых героев сказок Александра Пушкина, Павла Бажова, Ганса Христиана Андерсена, братьев Гримм и других детских авторов.

Главный дом усадьбы Василия Буркова находится в прекрасном состоянии (фото автора)

Этот объект входит в единый мастер-план четырёх кварталов пешеходной улицы Дзержинского. Всего 22 памятника деревянного зодчества и объектов культурного наследия получат новую жизнь и функциональное наполнение. Среди них и магазин В.П.Буркова.

«Магазин со складскими помещениями В.П. Буркова» на улице ул. Дзержинского, 28 это одноэтажное каменное здание построеное в 1902 году в процессе расширения усадьбы, принадлежавшей мещанину, впоследствии гласному городской думы, владельцу кирпичного завода и типографий Василию Буркову. Образец каменной застройки «краснокирпичного» стиля.

Магазин В.П.Буркова (фото автора)

Здание выделяется дробным кирпичным узорочьем лицевого фасада. Декоративное убранство образует множественные пояски, сплошные ковровые ленты геометрических орнаментов, оконные навершия и широкий карниз, увенчанный глухим декоративным парапетом. Проект по сохранению объекта культурного наследия уже согласован. Все работы по реставрации и сохранению объекта будут выполнены за счёт инвестора.

С фамилией Бурковых в Тюмени связано многое. Например, первый многоквартирный дом советской Тюмени построен по проекту инженера Тюменского городского комитета коммунального хозяйства Михаила Васильевича Буркова, сына известного тюменского предпринимателя, хозяина одного из самых красивых домов на улице Дзержинского.

В центре Тюмени не так уж много жилых многоквартирных зданий старой застройки. Одно из таких зданий расположено на ул. Челюскинцев 57, прямо напротив дворца творчества и спорта «Пионер». Этот двухэтажный дом жёлтого цвета — первый благоустроенный дом, построенный в Тюмени после революции, предназначенный для обычных советских граждан.

Этот скромный многоквартирник не так прост. Построили его в 1927 году, 97 лет назад. На этом месте стоял театр, построенный на деньги тюменского мецената Андрея Ивановича Текутьева, но он сгорел в 1922 году. Часть кирпичей, что сохранилась после пожара, была использована при строительстве многоквартирника.

Дом очень лаконичен. Украшений не предусмотрено. Немногочисленные маленькие балконы находятся с внутренней стороны дома. Там же расположены необычные узкие окна уборных. Всего тут 14 отдельных квартир. С самого начала они не были коммунальными. Как писали в газете «Красное знамя», квартиры снабжены всеми удобствами современного жилища: водопроводом, отдельной кухней, электроосвещением и тёплыми уборными с унитазами. Конечно, современному человеку покажется, что ничего особенного в этом нет, но в начале ХХ века это был уровень невероятного комфорта.

Дом нуждается в ремонте, особенно инженерные коммуникации. Но пока по программе капремонта в многоквартирнике поменяли кровлю. Обновили и внешний вид, в результате с фасада во двор перенесли памятную доску, установленную в 1967 году в память о том, что на этом месте в 1919 году, ещё в здании текутьевского театра, проходили первые заседания тюменского комсомола. К слову, на памятной доске значится: «Подлежит охране как всенародное достояние».

В Тюмени отреставрирована водонапорная башня.

Водонапорная башня (фото автора)

Реставрация объекта культурного наследия регионального значения — водонапорной башни по ул. Орджоникидзе, 56/2 в Тюмени завершилась. Восстановительные работы в сооружении со 100-летней историей продолжались несколько лет. Уже демонтированы строительные ограждения и леса. Жители и гости города теперь могут увидеть результаты реставрации вековой постройки, некогда являвшейся самой высокой в Тюмени

В ходе реставрации усилен и гидроизолирован фундамент, произведена вычинка кирпича, на первом ярусе башни раскрыты заложенные оконные проёмы, они теперь во весь рост, как это было изначально.

Водонапорная башня была выстроена на улице Ишимской (одно из прежних названий улицы Орджоникидзе) в 1914-1916 годах по типовому образцу московской фирмы «Нептун», проектировавшей подобные инженерные сооружения для городов, железных дорог и фабричных комплексов. Это многоярусное здание в кирпичном стиле с элементами оборонного зодчества. Объёмная форма напоминает средневековую башню — донжон, а для декора верхнего яруса использованы стилизованные зубцы и городчатый пояс.

Сейчас у башни две части — старинная и новодельная, советского периода. По первоначальному назначению водонапорная башня работала до 1957 года, а после 1965 года её реконструировали под военно-патриотический клуб. К старинной части были пристроены пятиугольный объём с внутренней металлической лестницей и двухэтажный пристрой (ныне демонтированный), изменилась и внутренняя планировка башни, в частности утрачена внутренняя винтовая лестница. После окончания реставрационных работ в башне продолжит работу детский клуб «Дзержинец».

Дом усадьбы Колмаковых отреставрировали в Тюмени.

Ремонтно-реставрационные работы завершились на объекте «Дом с магазинами усадьбы купцов Колмаковых» (ул. Республики, 44) в Тюмени. В памятнике регионального значения отремонтировали балкон на втором этаже, кровлю, цоколь и другие элементы.

Флигель и конюшня усадьбы Колмаковых (фото автора)

Усадьба Колмаковых была основана известным ялуторовским, а затем и тюменским купцом Василием Васильевичем Колмаковым. Усадьба возникла вблизи бывшей Хлебной площади в 1880-х годах в связи с организацией в городе торгово-промышленного товарищества «Братья Колмаковы».

Конюшня усадьбы Колмаковых (фото автора)

Усадьба, помимо дома, включала флигель, склады, магазин, конюшню, они тоже восстановлены. Первый этаж дома занимали торговые помещения, которые с конца XIX века сдавались в аренду магазину Колокольниковых, второй этаж был отведен под административные помещения и жилье владельцев.

В Тюмени восстановили здание бывшей травматологии на улице Ленина.

Дом В.И.Князева (фото автора)

В Тюмени завершилась реставрация исторического здания. Объект культурного наследия регионального значения «Дом В. И. Князева» на улице Ленина, 10 долгое время был скрыт от глаз строительными лесами. Но сейчас леса разобрали, и можно насладиться красотой этого здания. Реставраторы провели работы по сохранению фасадов здания, а именно — кирпичной кладки и отдельных декоративных элементов. Состояние убранства здания до реставрации было неудовлетворительным, потому было принято решение восстановить его в соответствии с историческим обликом. Тщательного восстановления потребовал руст — облицовка стен камнями с грубо отесанной или выпуклой лицевой поверхностью.

В старинном особняке, расположенном на углу улиц Ленина и Перекопской, откроется гостиница, ней будет 18 номеров. Здание состоит из четырех этажей: цокольный, два этажа полных и мансарда. Работы по реставрации стартовали в начале 2022 года. Три года до этого для разрушающегося особняка на улице Ленина, 10 искали нового владельца, который смог бы заняться его восстановлением.

У здания удивительная история. Особняк сменил много хозяев и назначений для использования. Между тем объект имеет статус культурного наследия и памятника архитектуры регионального значения. Особняк построен в 1887 году по заказу купца Василия Князева. Было время, когда первый этаж занимал магазин владельца. Когда-то помещения сдавали в аренду виноторговцам, екатеринбургским купцам Дмитриевым. Потом в особняке размещался магазин братьев Рыбаловых, пивной склад Ижевского товарищества и офицерский клуб. Амбулатория открылась в этом доме после революции, а знаменитая травматологическая поликлиника работала здесь с 1973 до 2007 года.

Особняк выделяется представительной «дворцовой» архитектурой в эклектическом стиле и считается уникальным в художественном отношении типом купеческого особняка в исторической застройке Тюмени. Зданию повезло дважды, ведь в этом году завершилась реконструкция улицы Ленина как раз в том районе, где расположен дом. Новая жизнь исторического объекта продолжится в пространстве, которое тоже претерпело преобразование.

В Тюмени дому купчихи Марии Козловой возвращают исторический вид.

Работы по возвращению исторического облика зданию бывших торговых рядов купчихи Марии Козловой на пересечении улиц Республики и Первомайской в Тюмени продолжаются. Уже видны очертания красного кирпича, на кровле выстраивается строй парапетных столбиков, сообщает комитет культурного наследия Тюменской области.

Дом Марии Козловой (фото автора)

Двухэтажный корпус в краснокирпичном стиле располагался в бойком месте — на Торговой площади. Все фасады здания были главными, так как выходили на открытые общественные пространства улиц Голицынской и Царской, а также большой Торговой площади. На первом этаже размещались торговые помещения, а на втором жилые", — рассказали специалисты комитета.

В Тюмени начналась реставрация особняка Л.Н.Панкратьева.

Проект реставрации особняка 1907 года получил рабочее название «Панкрат», оно образовано от фамилии первого владельца. Планируется полностью восстановить внешний облик здания. Внутри есть печи, лепнина, всё это будет отреставрировано и дополнено историческими элементами, которые удастся выявить. Сквер им. Леонида Згерского по соседству с особняком Панкратьева уже благоустроен.

Двухэтажное каменное здание выстроено в неоренессансной стилистике по заказу Николая Лаврентьевича Панкратьева, крестьянина Богородского уезда Московской губернии, он вёл торговлю мануфактурными товарами. Первый этаж занимал магазин, в котором продавались галантерейные и игольные товары, белье и парфюмерия, а на втором жил сам Панкратьев с семейством.

В ходе реставрации восстановят исторический элемент, который не дошел до наших дней. По старым фотографиям видно, что к каменному дому ранее примыкала пристройка, она и служила основным входом, лестница в ней вела на второй этаж каменного особняка.

На первом этаже будет один ресторан и маленький барчик либо маленькая кофейня, на втором этаже, возможно, будет винный бар с элементами кофейни. Уже большой лист ожидания среди арендаторов, потому что место тут шикарное.

В статье использованы материалы из открытых источников и личные фотографии.

P. S. О других восстановленых объектах культурного наследия Сибири читайте в моих статьях: Тобольск настоящий ; Восстановление объектов культурного наследия в Тюмени (часть 1) и (часть 2) ; Развитие Сибири (часть 1) ; Уникальная экспозиция «Московского тракта» открылась в прибайкальском музее Тальцы ; Восстановление объектов культурного наследия в Иркутске ; Иркутские кварталы .

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