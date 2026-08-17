В Екатеринбурге на базе Свердловской областной больницы № 2 открылся Центр медицины здорового долголетия.

В центре установили оборудование для комплексной оценки здоровья — когнитивных функций, биологического возраста, выявления факторов риска. Соотношение паспортного и биологического возраста — уже признанная методика, которую применяют в таких учреждениях.

Одна из ключевых задач системы здравоохранения — народопреумножение. Центры здорового долголетия помогают в этом за счёт комплексного подхода: выявлять болезни на ранних стадиях, давать советы по образу жизни и тем самым продлевать жизнь.

Парадигма здорового долголетия предполагает изменение привычек. Например, рекомендации по питанию и физической нагрузке при сахарном диабете II типа позволяют отсрочить начало лекарственной терапии до пяти лет. Современная медицина стремится не просто увеличить продолжительность жизни, а максимально отодвинуть развитие хронических заболеваний — именно под эту идеологию строятся центры долголетия, рассказали в Минздраве России.

Сегодня в России и других странах ведутся научные исследования механизмов старения и поиск новых подходов. В Свердловской области особое внимание уделяют профилактике сердечно-сосудистых патологий — это одно из приоритетных направлений, ведь раннее выявление и советы по образу жизни позволяют предотвратить развитие многих заболеваний. Именно такой комплексный подход сегодня считается самым важным и значимым.