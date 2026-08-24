Концерн «Калашников» завершил изготовление и отгрузку первой партии стрелкового оружия по иностранному контракту. В неё вошли автоматы «сотой» и «двухсотой» серий, а также АК-15. Вся продукция рассчитана на массовый патрон 7,62×39 мм.

В «сотую» серию вошли АК-103 и его компактная версия АК-104. Обе модели построены на базе классической схемы АК-74М. Их отличают надёжность даже в сложных условиях эксплуатации и высокая технологичность производства. Освоить такое оружие способен личный состав с любым уровнем подготовки.

«Двухсотая» серия представлена автоматами АК-203 и укороченным АК-204. Эти образцы пользуются спросом у зарубежных заказчиков за счёт улучшенной эргономики, модернизированного переводчика-предохранителя, новой пистолетной рукоятки, пламегасителя и цевья с планками Пикатинни. Среди ключевых особенностей — высокая надёжность автоматики и возможность установки современных прицельных комплексов.

Также по контракту отгружены автоматы АК-15 под тот же патрон. Эта модель разработана для подразделений специального назначения. От предыдущих поколений её отличают продуманная эргономика, адаптация к круглосуточному применению, повышенные точность и кучность стрельбы. АК-15 стабильно востребован за рубежом и занимает заметную долю в экспортных заказах.

В концерне подчёркивают , что, несмотря на растущие объёмы гособоронзаказа, предприятие продолжает развивать международное сотрудничество. Ведётся постоянная работа по совершенствованию продукции военного и гражданского назначения для стран-партнёров.