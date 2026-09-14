Тверьстроймаш выпустил полуприцеп для работы на АЭС в Бангладеш
Как стало известно отраслевому медиа Agroreport, для АЭС «Руппур» в Бангладеш Тверьстроймаш (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») изготовил полуприцеп, который будет перевозить кассеты с ядерными отходами по территории станции.
Модель представляет собой 4-осный полуприцеп грузоподъёмностью 50 тонн, собственной массой 12 тонн и высотой погрузки 650 мм.
Перед отправкой в Бангладеш техника прошла на заводе статические и динамические испытания. Весь процесс оценивали представители заказчика.
Тверьстроймаш (г. Тверь) — производитель автомобильных полуприцепов и прицепов. Специализируется на создании полуприцепов-тяжеловозов для перевозки грузов весом от 30 до 100 тонн.
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