Тверьстроймаш выпустил полуприцеп для работы на АЭС в Бангладеш

Как стало известно отраслевому медиа Agroreport , для АЭС «Руппур» в Бангладеш Тверьстроймаш (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») изготовил полуприцеп, который будет перевозить кассеты с ядерными отходами по территории станции.

Модель представляет собой 4-осный полуприцеп грузоподъёмностью 50 тонн, собственной массой 12 тонн и высотой погрузки 650 мм.

Перед отправкой в Бангладеш техника прошла на заводе статические и динамические испытания. Весь процесс оценивали представители заказчика.

Тверьстроймаш (г. Тверь) — производитель автомобильных полуприцепов и прицепов. Специализируется на создании полуприцепов-тяжеловозов для перевозки грузов весом от 30 до 100 тонн.