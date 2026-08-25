В Подмосковье заработало предприятие «Калашникова» по выпуску логистических роботов
Концерн «Калашников» запустил в Московской области производственную площадку, которая сосредоточится на автоматизированных системах хранения и логистических роботах. За проект отвечает компания «Семаргл», входящая в структуру концерна. Предприятие разместилось на территории Государственного индустриального парка «Титан».
Перед новой площадкой стоит несколько задач. Это разработка и сборка логистических роботов, выпуск автоматизированных систем хранения, их интеграция в действующие производства, сервисное сопровождение, а также модернизация и оснащение новых логистических объектов. В концерне отмечают, что спрос на такие решения в ритейле и промышленности стабильно растёт.
«Создание современного производства в сфере робототехники на территории Московской области имеет значительный потенциал с точки зрения рынка, так как в регионе сконцентрировано большое количество многопрофильных логистических центров», — подчеркивает генеральный директор АО «Концерн «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.
По его мнению, активное внедрение мобильных транспортных платформ, автоматизированных систем хранения и гибких производственных ячеек направлено не только на повышение эффективности российских логистических и машиностроительных предприятий, но и на повышение безопасности людей, ввиду сокращения количества сотрудников данных складских центров в условиях появления новых рисков.
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