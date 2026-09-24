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termometrix Автопром

Производство Volga перешло от «отвёрточной» сборки к сварке и окраске кузовов

Переход от крупноузловой сборки к сварке и окраске кузовов углубил локализацию Volga в Нижнем Новгороде; площадка рассчитана на выпуск до 110 тыс. автомобилей в год.
© auto.yuga.ru

Производство автомобилей возрожденного бренда Volga в Нижнем Новгороде перевели на полный производственный цикл в августе-сентябре 2026 года.На предприятии освоили сварку и окраску кузовов в дополнение к финальной сборке. Ранее сборка была крупноузловой (отвёрточной).Максимальная мощность предприятия составляет 110 тыс. машин в год.

Планы по локализации:

  • До конца 2026 года планируют начать выпуск пластиковых элементов экстерьера.
  • В 2027 году — освоить штамповку деталей кузова.
  • В 2028 году — запустить производство собственных двигателей и трансмиссий.

В линейку бренда входят бизнес-седан С50, компактный кроссовер К40 и флагманский кроссовер К50.

© auto.yuga.ru

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Источник: auto.yuga.ru

Комментарии 20

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  • Badassgoliath Badassgoliath24.09.26 08:45:06

    😐даже если всё до последней гайки будет выпускаться у нас, то это всё равно будет чужая модель, просто локализованная.
    Конечно, делать что-то лучше, чем не делать ничего. Но название неправильное. Да ещё и латинской письменностью. Я это и раньше говорил, но раздражает как и прежде. Главное что непонятно зачем. Зачем писать латинскими буквами? Для кого? Образ мыслей того, кто это придумал — вот что неясно. Наверняка этот человек обучался в какой-нибудь бизнес/дизайнерской школе, где ему внушили презрение ко всему отечественному. Вдолбили в бошку, что если написать импортными буквами, то будет лучше продаваться. Но с машинами это не сработает. Люди же прекрасно знают, что из себя представляет эта Volga.

    #1321646
    • Нет аватара termometrix24.09.26 09:21:52

      Согласен с тем,что эта линейка продуктов не является нашей разработкой,наши технические решения,наши проектировщики и конструкторы таким образом не получают научной ренты.В отличие от Лада Веста,Нива, Искра или Азимут, которые до большой степени являются нашей разработкой,дизайном, хотя они также используют импортных компонентов.
      Латинский логотип автомобилей «Волга» этого предприятия,вероятно, пишется, чтобы подчеркнуть, что этот автомобиль ничего общего не имеет с Горьковским Автомобильным Заводом.

      Отредактировано: termometrix~09:24 24.09.26
      #1321648
    • Нет аватара vajo25.09.26 06:04:45

      А когда я писал тоже самое, что это всё равно не наша, а китайская машина, то минусов накидали по самое не балуйся    

      #1321685
      • Нет аватара termometrix25.09.26 06:49:21

        А «Шкода» — чешская машина? При условии, что практически вся Чехия задействована в ее изготовлении.Чешского в ней очень мало.В румынской Дачии румынский-только труд,но некоторые люди скажут, что это меньшие государства и не суверенные.Это так,но и все крупные автомобильные корпорации по всему миру, в том числе китайские, не являются самостоятельными,а зависят от тысяч поставщиков,разработчиков и дизайнеров со всего мира.Современные автомобили становятся все более сложными и капризными изделиями и основаны на децентрализованном производстве, с очень глубокой и широко разветвленной специализацией, с очень длинными производственными цепями, в зависимости от сложности изделий, причем отдельные звенья в процессе создания этих изделий находятся во многих местах.Долгое время доминировала концепция Генри Форда, которая включала строительство гигантских комбинатов-автогородов с полным циклом производства нескольких относительно примитивных типовых модели.Но в наше время реальность иная, мы не можем вернуться в прошлое, хотя ситуация в России специфична и во многом политически продиктована эмбарго Запада,а это требует сложных и нестандартных решений при организации автопрома.Так что, на мой взгляд, мы должны относиться с пониманием, не быть крайними максималистами.

        #1321688
        • Clausson Clausson25.09.26 10:15:07

          Я спрошу иначе, а Жигули 2101 или скажем 2106 чей автомобиль? Эдак и Нива станет не нашей.

          #1321695
          • Нет аватара termometrix25.09.26 10:31:17

            Достаточно вспомнить, как начиналось автомобилестроение в Японии, Южной Корее или Китае.Сплошная отверточная сборка. Да и главная проблема России — насыщение внутреннего рынка собственной продукцией: на сегодняшний день выпуск автомобилей в России составляет до 60-65% от объемов 2019 года.Однако не надо забывать,что ни одна другая страна в мире не сталкивалась с таким массовым бойкотом со стороны мировых автопроизводителей. Адские санкции.

            #1321697
            • Clausson Clausson25.09.26 10:37:07
              Адские санкции.


              Правильней: санкции из ада

              #1321699
            • Нет аватара vajo25.09.26 11:02:30

              Всё правильно, но есть нюанс.
              Такие примеры приводят в России уже 30+ лет. Япония, Корея, Китай начали делать своё, а мы так и остались на сборке чужого. Сначала европейские авто, теперь китайские. И санкции тут не причем, т.к. они появились относительно недавно. Санкции как раз должны были подстегнуть к разработке и строительству своего (самолетостроение не даст соврать), но что-то всё время идёт не так.

              Отредактировано: vajo~11:11 25.09.26
              #1321701
              • Нет аватара termometrix25.09.26 11:25:05
                Такие примеры приводят в России уже 30+ лет.

                И России это успешно удалось. По крайней мере, до недавнего времени автомобильное производство в России почти полностью удовлетворяло спрос внутреннего рынка. Импортозамещение готовых автомобилей в значительной степени оказалось успешным.
                Вы намекаете, вероятно, имеете в виду, почему Россия не стала одним из крупнейших мировых экспортеров автомобилей? Ответ: потому что для превращения российских компаний в многонациональные корпорации — игроков на мировом рынке — требуется много дополнительных человеческих, финансовых,научно-технологических, производственных ресурсов, дешевой рабочей силы и, прежде всего, собственной производственно-торговой инфраструктуры по всему миру, другими словами: собственной глубоко разветвленной системы разделения труда. Но следует понимать, что чрезмерная концентрация ресурсов в одной отрасли происходит за счет упадка и сокращения активности многих других отраслей российской экономики. Теряется многоукладность и отраслевое разнообразие экономики страны,теряется суверенитет.А для России экономический суверенитет во многом означает политический суверенитет, что имеет очень важное значение.

                Отредактировано: termometrix~11:26 25.09.26
                #1321707
                • Нет аватара vajo25.09.26 12:14:47
                  По крайней мере, до недавнего времени автомобильное производство в России почти полностью удовлетворяло спрос внутреннего рынка. Импортозамещение готовых автомобилей в значительной степени оказалось успешным

                  Согласен, спрос удовлетворён, но за счет производства на территории РФ китайский авто. До этого, в основном, были европейки и корейцы. Успешно импортозаместили китайцами.    
                  Пусть у нас производят авто кто хочет. Вообще без разницы. Я всего лишь за то, чтобы китайские марки не называть российскими. Не надо себе присваивать чужое.
                  В России разработали, собрали «Атом» — молодцы, российское.
                  Разные TENETы, Volga,… — «присвоили» чужое. Китайцем и останется.

                  Отредактировано: vajo~12:40 25.09.26
                  #1321714
                  • Нет аватара termometrix25.09.26 13:15:59

                    Неверно. Раньше производство российских автомобилей под некоторыми отечественными,западными, японскими или корейскими брендами удовлетворяло спрос внутреннего рынка. Теперь же рынок удовлетворяется за счет производства российских автомобилей под некоторыми китайскими и отечественными брендами.

                    #1321719
                • Нет аватара vajo25.09.26 12:19:26
                  потому что для превращения российских компаний в многонациональные корпорации — игроков на мировом рынке — требуется много дополнительных человеческих, финансовых,научно-технологических, производственных ресурсов, дешевой рабочей силы и, прежде всего, собственной производственно-торговой инфраструктуры по всему миру, другими словами: собственной глубоко разветвленной системы разделения труда.


                  Только корейцам не говорите это, а то у них население в три раза меньше, чем у нас.    

                  #1321715
                  • Нет аватара termometrix25.09.26 12:32:16
                    Только корейцам не говорите это, а то у них население в три раза меньше, чем у нас.

                    Да, но в Южной Корее почти всё работающее население занято в автомобильной промышленности и производстве бытовой электроники,несмотря на это в значительной степени эти две отрасли в Южной Корее также используют иностранные комплектующие.
                    Теперь давайте сравним объемы и самодостаточность у южнокорейский и российский военно-промышленный комплекс,численность вооруженных сил, сельскохозяйственную технику,АПК, металлургию, авиастроение, тяжёлое машиностроение,космонавтику, все горнодобывающие отрасли, химическую промышленность, фармацевтику,энергетику, лёгкую промышленность,ЛПК и производство стройматериалов, строительство, туризм, программное обеспечение и многие другие отрасли,на каком уровне они находится в Южной Кореи по сравнению с Россией?!
                    Я же говорил вам, что мы тоже можем развивать пару отраслей на глобальном уровне и на глобальном рынке, но за счёт исчезновения или скромного представления всех остальных отраслей, таких как перечисленные выше однако это означает во-многом потеря суверенитета России. Южная Корея гораздо более зависимая от «золотого миллирада» страна.

                    Отредактировано: termometrix~12:52 25.09.26
                    #1321717
              • Нет аватара Алексей Растригин25.09.26 11:31:58

                «все время идет не так» объем российского рынка, который заведомо удорожает себестоимость и жизненный цикл любой высокотехнологичной продукции _и ее ключевых компонентов_
                И приходится выбирать области, где с таким удорожанием приходится мириться («самолетостроение не даст соврать»), а где и потерпеть можно (и опять же «гражданское самолетостроение не даст соврать», его в СССР до ВОВ вообще не было)

                #1321709
              • Нет аватара termometrix25.09.26 12:03:02

                Импортозамещение состоялось,автопром качественно поднялся:
                -В 2008 году импорт легковых автомобилей в Россию составил около 30,26 млрд долларов США
                -В 2019 году общий объем импорта автомобилей в Россию в денежном выражении составил около 9,85 миллиардов долларов.

                И это с учетом инфляции и качественного обновления новых моделей машин за 11 лет!
                --------------------
                -Объем импорта автомобильных комплектующих (по коду ТН ВЭД 8708) в Россию в 2008 году составил примерно 5,3 млрд долларов США
                -Объем импорта автозапчастей и комплектующих в Россию в 2019 году составил примерно 8,74 млрд долларов США

                Отредактировано: termometrix~14:40 25.09.26
                #1321712
    • Нет аватара Siver6325.09.26 13:12:26
      😐даже если всё до последней гайки будет выпускаться у нас, то это всё равно будет чужая модель, просто локализованная.



      Если все будет выпускаться у нас, то по всей цепочке кооперации отечественные предприятия получат прибыль и оборотные средства, работники ЗП, государство рабочие места, налоги и рост ВВП.
      Экономически по глубине локализации это будет отечественная модель ( за вычетом процентов 15 на авторское право), а морально-этически и эмоционально «чужая».
      Название на латинском алфавите это может быть требование автора модели или прицел на потенциальные поставки на иностранный ранок (Жигули-Лада).

      #1321718
  • Ярослав Киньков Ярослав Киньков24.09.26 11:06:36

    Эх, люди с английскими именами, написанными латиницей, возмущаются использованию латинских букв на автомобиле. Классика.

    #1321655
  • Нет аватара alexm25.09.26 11:14:57

    Разработка автомобилей в Китае сейчас, это:
    -В истории китайского автопрома есть два тренда. Часть компаний долго развивалась через совместные предприятия с зарубежными партнёрами (Volkswagen, Toyota, Honda и другими). Это был хороший способ накопить экспертизу. А сейчас многие бренды (GAC, Changan, Geely, BYD) активно переходят к собственным разработкам.
    -Компании строят и расширяют собственные научно-исследовательские центры. Например, у GAC есть центры в Гуанчжоу, Шанхае и даже в Силиконовой долине — так формируется глобальная сеть, которая объединяет поставщиков и учёных со всего мира. В такие центры вкладывают миллиарды юаней
    -Китайские компании не изолируются. Они привлекают инженеров, дизайнеров и инжиниринговые фирмы из других стран. Например:
    Chery разрабатывала модульную платформу совместно со специалистами из Land Rover.
    Changan привлекал инженеров из BMW, Volkswagen, Mazda, Ford и Toyota.
    Huawei активно участвует в разработке: поставляет технологии для информационно-развлекательных систем, ИИ и автопилота (в том числе в рамках проекта AITO)
    -Государство играет важную роль. С одной стороны, есть прямые субсидии и льготы для развития электромобилей и автономных технологий. С другой — регулятор в последние годы вводит меры, чтобы сбалансировать развитие отрасли: бороться с избыточными инвестициями, стимулировать консолидацию игроков и повышать качество продукции
    И например:
    -GAC — прошла путь от совместных предприятий с зарубежными брендами до собственных моделей (например, Trumpchi GA5 на базе платформы Alfa Romeo).
    -Changan — развивает несколько направлений: от традиционных ДВС до электромобилей (линейка Deepal) и премиальных проектов (Avatr, созданный совместно с Huawei и CATL).
    -BYD — изначально выросла из производства аккумуляторов, а теперь разрабатывает целые электромобили и системы хранения энергии.
    -Geely — активно инвестирует в новые технологии, включая покупку зарубежных брендов (Zeekr, Lynk & Co).
    Ну как-то так!!! Можно конечно и дальше смотреть. Не в этом дело. Сегодня ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНо направлять и контролировать эту работу. потому что РЫНОК- это не базар!!!

    #1321703