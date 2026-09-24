Производство Volga перешло от «отвёрточной» сборки к сварке и окраске кузовов
Производство автомобилей возрожденного бренда Volga в Нижнем Новгороде перевели на полный производственный цикл в августе-сентябре 2026 года.На предприятии освоили сварку и окраску кузовов в дополнение к финальной сборке. Ранее сборка была крупноузловой (отвёрточной).Максимальная мощность предприятия составляет 110 тыс. машин в год.
Планы по локализации:
- До конца 2026 года планируют начать выпуск пластиковых элементов экстерьера.
- В 2027 году — освоить штамповку деталей кузова.
- В 2028 году — запустить производство собственных двигателей и трансмиссий.
В линейку бренда входят бизнес-седан С50, компактный кроссовер К40 и флагманский кроссовер К50.
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