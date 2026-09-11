Второй корпус детсада в Чагоде открылся после ремонта

В поселке Чагода Вологодской области дети снова занимаются в обновленном здании детского сада комбинированного вида на улице Кирова. Капитальный ремонт второго корпуса завершен — дошкольное учреждение впервые за свою историю прошло через столь масштабное обновление.

Постройка 1963 года ни разу не знала капитального ремонта. Стены и потолки обветшали, в помещениях проступали следы протечек. Работы велись по нацпроекту «Семья». Общий бюджет составил почти 47,5 млн рублей: основную часть покрыл федеральный центр, остальное — областная казна и средства поселка. Дополнительно около 2,8 млн рублей ушло на оснащение.

Внутри здания заменили двери, привели в порядок помещения, модернизировали системы водоснабжения и отопления. Подача воды теперь стабильна, а температурный режим в группах не зависит от погоды за окном.

Отдельный блок работ — безопасность. В саду появились автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения. Территорию вокруг здания освещают новые наружные фонари.

Снаружи фасад укрыли металлическим сайдингом — он защищает стены от сырости и температурных скачков. Также обустроили входные группы и крыльца, отремонтировали кровлю.

Внутреннее наполнение тоже обновили: в группах, раздевалках и спальнях появилась современная мебель — шкафчики, кровати, столы и стулья. Закупили игрушки, книги и развивающие материалы, рассказали в администрации Вологодской области.