В Нижнем Новгороде открыли новую хоккейную VOLGA Арену

Нижегородский клуб переехал из «Нагорного», построенного еще в советское время, на один из самых современных хоккейных стадионов страны.

Тренд на строительство новых ледовых арен в России запустили в Омске. Ультрасовременная «G-Drive Арена», открывшаяся в 2022 году, стала частью новой волны строительства дворцов по всей стране. Ее поддержали в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. А в сентябре 2026 года новый дом обрело «Торпедо».

«VOLGA Арена» вместимостью 12 350 зрителей официально открылась 14 сентября матчем с «Ак Барсом». Нижегородцы намеренно просили КХЛ начать сезон на выезде, чтобы завершить подготовку сооружения к масштабному переезду. На протяжении всего процесса строительства подрядчики учитывали пожелания хоккейного клуба. Со стороны «Торпедо» поступило около 100 замечаний, и все они были учтены, чтобы объект максимально соответствовал потребностям будущих хозяев.

Для клуба это знаковый исторический момент. Хоккейная команда — устоявшийся бренд Нижнего Новгорода. Ее амбиции давно переросли ламповый КРК «Нагорный», который под завязку заполняли 5500 зрителей. Старый дворец станет домом для молодежной команды «Чайка». «Торпедо» же начинает новую историю на суперсовременной арене.

К приемке новых стадионов КХЛ относится трепетно. Завершить строительство еще не значит, что можно празднично открывать шампанское. Новый объект помимо базовых требований безопасности должен соответствовать спортивному регламенту. Поэтому, прежде чем на стадионе появились игроки «Торпедо», здесь провели тестовые мероприятия, в том числе матч МХЛ.

Уже тогда представители СМИ познакомились с новым домом «Торпедо», но накануне открытия для журналистов, приехавших в Нижний Новгород, организовали еще одну экскурсию по дворцу.

Масштабы «VOLGA Арены» впечатляют. Главная особенность — три ледовые площадки под одной крышей. Помимо основного льда проект предусматривает два тренировочных льда, разделенные зоной кафетерия с прямым обзором арены. Не будет преувеличением сказать, что новый стадион станет домом не только для «Торпедо», но и для нижегородского хоккея в целом.

Тренировочные катки позволят проводить полноценные занятия детской школы. Помимо этого, для юных спортсменов предусмотрены игровой, акробатический и хореографический залы, бросковые зоны, а одна из площадок адаптирована под следж-хоккей. За внимание к адаптивному спорту нижегородские проектировщики заслуживают отдельного респекта.

Главная и тренировочные площадки имеют канадские размеры — 60 на 26 метров. При этом система бортов позволяет трансформировать лед под финский формат 60 на 28 и европейский — 60 на 30 метров. Всего на территории арены расположено 15 раздевалок, две из которых оборудованы для следж-хоккеистов.

Первое впечатление от спортивного блока главной команды — продуманность деталей и отсутствие лишних конструкций.

Раздевалка площадью около 150 квадратных метров не имеет несущей колонны по центру. Соответственно, с каждой стороны открывается вид и на тактическую доску, и на всех партнеров, сидящих рядом.

Логотип перенесли на потолок, что упрощает жизнь и игрокам, и журналистам, заглядывающим в раздевалку после матчей. Есть ведь поверье, что на клубный логотип нельзя наступать. По контуру раздевалка оборудована интерактивной подсветкой, где отображены фамилии и номера всех игроков. Не обделили пространством вратарей: их посадочные места немного шире, чем у полевых игроков. Все-таки экипировки у голкиперов значительно больше.

В спортблоке есть все для полноценной жизни хоккеистов. Нужно качественно восстановиться? Пожалуйста, сауна с тремя купелями с разной температурой воды. Есть и массажные кабинеты — их целых три. Медицинский блок оборудован по современным стандартам: процедурный кабинет, физиотерапия, рентген.

Базовый минимум любого современного дворца — вместительный кинозал для разбора матчей и тактики. Не забыли и про комнаты отдыха и питания спортсменов.

Графитовая чаша

Сдержанный минимализм прослеживается и в чаше арены. Она выполнена в трендовом графитовом тоне — особенно важно это для концертной деятельности нового стадиона. Ледовую площадку, разумеется, также можно трансформировать. После перестройки здесь оборудуют вместительную зону танцпола.

26 октября арена примет концерт Егора Крида. В планах — проведение самых разных мероприятий регионального и всероссийского масштаба. К большому притоку гостей готовы и парковочные места: для автомобилистов предусмотрена парковка на территории арены, а также дополнительные места в непосредственной близости у футбольного стадиона.

Расположение новой арены тоже заслуживает отдельного внимания. Стадион находится на Стрелке, неподалеку от слияния Волги и Оки. Все в тон «Нижегородской лирической», которую фанаты любили запевать на домашних матчах в «Нагорном». Эта традиция обязательно переедет вместе с командой в новый дворец. О болельщиках позаботились и в части наполнения фойе. «Торпедо» обрастает новыми партнерами. Взаимная работа позволит оборудовать разные зоны активности на арене — кейтеринг, лаунж-зона. Ассортимент фудкорта еще планируют пополнить.

В пешей доступности от арены — станция метро «Стрелка». Одна остановка — и вы на железнодорожном вокзале. Логистически все продумано и удобно как для местных болельщиков, так и для гостей города.

Новая эпоха КХЛ

С открытием арены на слиянии Волги и Оки КХЛ входит в новую эпоху по масштабам спортивной инфраструктуры. «Нагорный» оставался последним дворцом, построенным еще в советское время. Не каждый город готов похвастаться ледовым дворцом на 12 тысяч зрителей, но арены в Хабаровске, Магнитогорске, Челябинске, Уфе в определенной мере соответствуют потребностям клубов и, что главное, выполняют спортивный регламент лиги.

К тренду на современные дворцы в скором, хочется верить, времени присоединится Москва. В столице новоселье должны отметить ЦСКА и «Спартак».

Открытие «VOLGA Арены» откладывалось, сроки сдвигались, но после визита на объект уже после полного ввода в эксплуатацию только убеждаешься: в таких громоздких проектах спешка совершенно ни к чему. В «Торпедо» выбрали правильную стратегию: лучше отложить открытие, но подготовиться к знаковому событию на все сто.

Клуб подарил городу настоящий праздник — теперь дело за болельщиками, которые должны так же тепло поддерживать команду, как делали это в «Нагорном».

Все мы — любители хоккея — ждем возвращения России на международную арену. С трендом на новые стадионы страна расширяет горизонты для проведения самых больших турниров. Каждая арена может стать местом проведения чемпионатов мира разных возрастов. Открытие масштабного хоккейного объекта в нынешнее время надо ценить вдвойне.

Двери комплекса открылись для посетителей в 17:00. В фойе организовали несколько фотозон, где граждане могли сделать снимки, в том числе с ростовыми куклами. Также на площадке работала сувенирная зона. Любителям спорта предлагали шарфы ХК"Торпедо", ручки, значки и брелоки. Музыкальную атмосферу создавал диджей-сет от LEONID RUDENKO.

На самой арене перед мультимедийным шоу прошла раскатка хоккеистов. Зрителей на трибунах также ждали подарки — деревянные ложки с хохломской росписью из Семенова.

Главной частью предматчевой программы стало представление от компании Dreamlaser. Оно началось в 19:15. Яркое шоу посвятили истории региона, юбилею ХК «Торпедо», достижениям команды и клуба, а также его роли в жизни Нижнего Новгорода. Завершило праздничную программу выступление BEARWOLF.

https://newsnn....errer=yandex.ru

https://volgaarena.ru/

https://hctorpedo.ru/

https://www.nn....09/14/76642354/