Концерн «Калашников» создал комплекс ПВО «Зверобой» для круглосуточной борьбы с беспилотниками
Российский оружейный концерн «Калашников» создал систему, способную бороться с воздушными угрозами в режиме нон-стоп. Речь о комплексе, получившем имя «Зверобой». Его профиль — прикрытие объектов, имеющих критическое значение, от атакующих и разведывательных дронов неприятеля. В перечень целей, для работы по которым предназначена система, входят аппараты «Лелека», «Лютый», «Бобер» и «Хорнет-XR»: их предполагается выявлять заблаговременно и ликвидировать на заранее определённых рубежах.
Наполнение комплекса следующее: рабочее место оператора в автоматизированном исполнении для управления наземной станцией, оптический модуль наведения, три пусковых отсека, цифровой узел ретрансляции, техническая секция, вмещающая распределительный щит и коммутационный блок, компас на телескопической штанге и радиолокационное оснащение.
Средства поражения — перехватчики «Кракены», отличающиеся высокой скоростью. Это мультироторные FPV-аппараты, укладываемые по три в каждый пусковой отсек и несущие специализированную боевую часть. Работать они могут в любое время суток: ночная модификация «Кракен-Н» получает в дополнение тепловизионную камеру.
Предусмотрено два исполнения «Зверобоя». Одно — стационарное, второе — передвижное, на базе серийного пикапа. Передвижной вариант позволяет быстрее менять позицию и проще укрывать комплекс от посторонних глаз. Кроме того, система стыкуется с уже развёрнутыми на объекте средствами наблюдения и охраны периметра.
«Стратегия „Калашникова“ по эффективной борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника строится на принципе эшелонированной обороны, включающей различные созданные концерном средства обнаружения, подавления и физического уничтожения БЛА разного класса и на различных расстояниях. В рамках этого новейший комплекс ПВО „Зверобой“ способен с помощью высокоскоростных дронов-перехватчиков гарантированно поражать воздушные цели на „своей“ дистанции, обеспечивая полную безопасность охраняемого объекта», — подчеркивает генеральный директор АО «Концерн «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.
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