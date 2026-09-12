В Пушкине открылся детский сад на 330 мест
В Пушкине начал работу новый детский сад № 4 на 330 мест. Учреждение построила ГК «КВС» в рамках развития социальной инфраструктуры жилого квартала «Дубровский». Сад расположен по адресу: г. Пушкин, тер. Новосёлки, ул. Пущинская, д. 5, к. 1, стр. 1.
Детский сад № 4 уже принял первых воспитанников.
В садике оборудованы 14 групповых помещений для детей разных возрастов.
Для занятий и активного отдыха предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, бассейн.
Имеются кабинеты для дополнительных занятий, медицинский блок, приёмные психолога и логопеда. Отдельно предусмотрена группа для детей с нарушениями речи — таких мест в Пушкине не хватало давно.
На прогулках ребят ждут игровые площадки в экостиле.
На улице — четырнадцать прогулочных площадок и две спортивные. Территорию благоустроили полностью, под открытым небом дети смогут заниматься почти в любую погоду.
Открытие детского сада стало первой главой в создании инфраструктуры для юных жителей «Дубровского».
Следующим этапом появится лицей на 825 ребят.
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