Снайперская винтовка для десанта: «Калашников» закрыл первую крупную поставку 2026 года

Концерн «Калашников» отправил военным большую партию 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова со складывающимся прикладом. Поставка прошла по государственным контрактам, рассчитанным на 2026 год.

Речь о СВДС. Это современная версия снайперской винтовки Драгунова, адаптированная под нужды Воздушно-десантных войск, морской пехоты и подразделений специального назначения. С 2022 года, с началом специальной военной операции, спрос на нее держится на повышенном уровне. В 2025-м «Калашников» увеличил выпуск таких винтовок в 13 раз по сравнению с 2024-м, и в 2026-м интерес не спадает.

Что изменилось по сравнению с базовой СВД? Деревянные детали уступили место полимерам. Приклад стал складывающимся, получил рамочную конструкцию и несъемную поворотную щеку — так удобнее работать с оптикой. Открытые механические прицельные приспособления рассчитаны на дистанцию до 1200 м. Огонь можно вести любыми 7,62-мм винтовочными патронами, но наилучшую кучность дают снайперские боеприпасы. Цели — живая сила и небронированная техника противника на дальностях до 1300 м.

Военнослужащие в зоне СВО отмечают , за что ценят эту винтовку: компактность, малый вес, точность, кучность и надежность.