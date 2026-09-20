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ПроПроект Lermontov Модернизация

Завершили проект модернизации нефтебазы в Череповце!

Завершили проект модернизации нефтебазы в Череповце!

Еще один важный объект стал безопаснее и технологичнее.

В рамках проекта компанией «ПроПроект» выполнена установка запорной арматуры — задвижек и клапанов на трубопроводах, с возможностью дистанционного управления из операторской.

Что это дает?

-Оперативное перекрытие трубопроводов без выхода персонала на площадку

-Повышение уровня промышленной безопасности объекта

-Снижение времени реагирования в нештатных ситуациях

-Дополнительную защиту инфраструктуры при возникновении внешних угроз

Сегодня надежность объектов нефтегазовой отрасли — это не только эффективность работы, но и готовность быстро реагировать на любые вызовы.

Гордимся тем, что наши проекты помогают делать критически важную инфраструктуру страны более безопасной и устойчивой.

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