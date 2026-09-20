Завершили проект модернизации нефтебазы в Череповце!
Завершили проект модернизации нефтебазы в Череповце!
Еще один важный объект стал безопаснее и технологичнее.
В рамках проекта компанией «ПроПроект» выполнена установка запорной арматуры — задвижек и клапанов на трубопроводах, с возможностью дистанционного управления из операторской.
Что это дает?
-Оперативное перекрытие трубопроводов без выхода персонала на площадку
-Повышение уровня промышленной безопасности объекта
-Снижение времени реагирования в нештатных ситуациях
-Дополнительную защиту инфраструктуры при возникновении внешних угроз
Сегодня надежность объектов нефтегазовой отрасли — это не только эффективность работы, но и готовность быстро реагировать на любые вызовы.
Гордимся тем, что наши проекты помогают делать критически важную инфраструктуру страны более безопасной и устойчивой.
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