Ил-114-300: характеристики, вместимость и производство

Россия стремится ускорить производство гражданских самолетов, чтобы обновить парк отечественных авиакомпаний и уйти от импортной зависимости. В числе проектов — Ил-114-300, который Росавиация сертифицировала в июне 2026 года. Расскажем, что это за самолет, какие у него характеристики и для каких авиаперевозок он предназначен.

Что такое Ил-114-300

Ил-114-300 — это пассажирский турбовинтовой самолет, который рассчитан на региональные рейсы. Машина способна перевезти нескольких десятков пассажиров. Она может работать в сложных погодных условиях и в районах со слабо развитой аэродромной инфраструктурой. Ее основное назначение — заменить на внутренних линиях иностранные аналоги и устаревшие отечественные модели — Ан-24 и Ан-26.

Ил-114-300 был разработан авиационным комплексом ПАО «Ил», который является частью Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, находится в составе госкорпорации «Ростех»). Новая машина создана на базе турбовинтового Ил-114, впервые выполнившего полет в 1990 году.

Чем Ил-114-300 отличается от Ил-114

Ил-114-300 отличается от Ил-114 наличием новых российских двигателей, модернизированных винтов и современной авионики (электронных систем), включая цифровое пилотажно-навигационное оборудование. Благодаря этим доработкам самолет получил увеличенную дальность полета, а управление им стало удобнее для экипажа.

Для комфорта пассажиров улучшена система кондиционирования воздуха с использованием композитных материалов, а также тепло- и звукоизоляция салона.

Снаружи самолет почти не изменился по сравнению с предыдущей версией. Габариты остались прежними: длина — почти 27 м, высота — около 9 м, а размах крыла — 30 м. Крылья стали немного более приподнятыми относительно фюзеляжа — угол увеличили до 7 градусов. Это помогает самолету быть более устойчивым и легче удерживать равновесие в полете.

Характеристики Ил-114-300

В таблице — характеристики самолета Ил-114-300.

Параметр Значение Тип региональный пассажирский турбовинтовой Пассажировместимость 68 мест Взлетная масса до 23,5 т Полезная нагрузка до 6,8 т Крейсерская скорость до 450-500 км/ч Высота полета до 7600 м Дальность полета около 1,4 тыс. км с полной пассажирской загрузкой Двигатели 2 x ТВ7-117СТ-01

Какая дальность полета у Ил-114-300

Дальность полета Ил-114-300 составляет около 1,4 тыс. км с максимальной пассажирской загрузкой. Это рабочий показатель для региональных рейсов с полным салоном. В перегоночном режиме, то есть если самолет берет предельный запас топлива и нагрузку около 1,3 т, дальность возрастает до 5 тыс. км.

Какие двигатели установлены на Ил-114-300

На Ил-114-300 установлены два турбовинтовых двигателя из семейства ТВ7-117 — ТВ7-117СТ-01. Их производит предприятие «ОДК-Климов», которое является частью Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех»). На взлетном режиме каждый мотор способен развивать мощность до 3,1 тыс. л. с. Двигатели отличаются сниженным потреблением топлива и имеют цифровую систему управления. Силовая установка работает в паре с воздушным винтом АВ112-114 с низким уровнем шума и повышенной тягой 4 т.

Сколько пассажиров может перевезти Ил-114-300

В источниках разных лет данные по поводу того, сколько пассажиров вмещает Ил-114-300, могут различаться. Это связано с тем, что в более ранних материалах, включая данные ОАК, фигурировала базовая компоновка на 64 места и предельная — до 68 пассажиров. В официальных сообщениях после сертификации 2026 года говорится о базовой комплектации на 66 мест, в частности об этом заявили вице-премьер Денис Мантуров и замглавы госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов. Максимальный показатель вместительности остался прежним.

Где производят Ил-114-300

Для правильного понимания, где производят Ил-114-300, важно различать разработчика, производителя и площадку окончательной сборки:

разработчик — авиационный комплекс ПАО «Ил»;

производство — филиалы «Ил» в Воронеже (ВАСО) и Ульяновске («Авиастар»), а также НАЗ «Сокол» в Нижнем Новгороде;

окончательная сборка — Луховицкий авиационный завод ОАК в Московской области.

Таким образом, самолет создается в широкой кооперации российских предприятий «Ростеха» под эгидой ПАО «Ил» в составе ОАК.

Для каких перевозок предназначен Ил-114-300

Ил-114-300 предназначен для региональных маршрутов внутри страны. Машина рассчитана на эксплуатацию в удаленных регионах, включая Сибирь, Арктику и Дальний Восток, а также районы со слабо развитой аэродромной сетью.

Ключевые особенности эксплуатации:

отсутствие необходимости в длинной взлетно-посадочной полосе (ВПП) — разбег составляет около 750 м;

возможность взлета и посадки с грунтовых ВПП;

наличие встроенного трапа делает воздушное судно менее зависимым от наземных служб аэропортов;

эксплуатация в сложных метеоусловиях и высоких широтах.

«Ростех» рассматривает Ил-114-300 в качестве замены устаревших Ан-24 и Ан-26, а также иностранных самолетов класса ATR 42/72, Bombardier Q300 и CRJ100/200 на внутренних линиях. Основная задача самолета — улучшить воздушное сообщение между регионами там, где крупный лайнер использовать нерентабельно.

Когда Ил-114-300 прошел сертификацию

Ил-114-300 прошел сертификацию 5 июня 2026 года. Росавиация выдала ОАК переизданный сертификат типа на семейство Ил-114, включив в него Ил-114-300. Документ подтвердил соответствие машины требованиям летной годности и заявленным характеристикам, что открывает путь к коммерческой эксплуатации.

При этом программа испытаний не завершена полностью. Сейчас проводятся дополнительные проверки, необходимые для расширения условий применения самолета — при экстремальных температурах и на грунтовых полосах.

8 июня правительство Камчатского края сообщило, что регион станет одним из первых, где начнут использовать Ил-114-300. Для Камчатки новая модель особенно важна из-за сложной транспортной логистики: многие населенные пункты полуострова зависят именно от местной авиации, а часть аэродромов имеет короткие или грунтовые взлетно-посадочные полосы.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России направит 2,6 млрд руб. на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300. В сентябре замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков рассказал, что три серийных борта находятся на высокой стадии готовности. Первый самолет заказчик должен получить до конца 2026-го, а поставки еще двух машин намечены на начало 2027 года. К концу десятилетия ОАК рассчитывает нарастить выпуск до 12 машин в год.

В сентябре 2026 года ОАК подписала соглашение о намерениях с индийским перевозчиком Pinnacle Air на поставку 50 Ил-114-300. Кроме того, был заключен меморандум о взаимопонимании с компанией Sleek Aviation — он предполагает передачу 35 самолетов. В рамках договоренностей также предусмотрено создание учебного центра у эксплуатанта, где будет установлен полнопилотажный тренажер.

По словам Леликова, использование Ил-114-300 позволит сделать авиаперевозки в Индии доступнее. Он добавил, что самолет можно задействовать в доставке почты и грузов, а также для проведения медицинских и спасательных операций.