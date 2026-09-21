«Калашников» модернизировал заготовительное производство на «Маяке»
В новом цехе заготовки и штамповки ПАО «Кировский завод «Маяк» (входит в концерн «Калашников») ввели в работу двенадцать современных станков и прессов российского производства — ленточнопильные и правильно-отрезной. Теперь недавно созданное подразделение укомплектовано основным технологическим оборудованием.
Благодаря высокой скорости и точности резки новые ленточнопильные станки увеличили общий выпуск продукции. Правильно-отрезной станок изготавливает стержневые детали за одну операцию — дополнительные этапы обработки, которых требовала прежняя технология, больше не нужны. Это дало рост производительности и объёма выпуска заготовки. А современное прессовое оборудование — кривошипные прессы и холодновысадочные автоматы — сократило затраты на переналадку, стабилизировало качество деталей и уменьшило число поломок дорогостоящей оснастки, рассказали в Калашникове.
Напомним, цех появился в начале 2026 года после объединения заготовительного участка и участка штамповки. В нём завершили ремонт, в кратчайшие сроки скорректировали структуру подразделения и штатное расписание. Сотрудники отдела управления персоналом оперативно укомплектовали новое производство нужными специалистами.
Ранее заготовки на «Маяке» создавались и хранились прямо внутри основных цехов, что отвлекало специалистов от выпуска продукции. С нынешнего года все заготовки для завода готовит отдельная современная промышленная площадка.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Инженеры «Кировского завода «Маяк» (входит в концерн...ло испытания и передано в производство, сейчас идёт пусконаладка.
- Открытие новой производственной площадки концерна «Калашников» ...ит работой около тысячи человек и станет налоговым резидентом столицы.
- С начала 2025 года изготовление 122-миллиметровых боеприпасов осуществ...дением государственных контрактов и утвержденных плановых показателей.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0