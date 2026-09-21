«Калашников» модернизировал заготовительное производство на «Маяке»

В новом цехе заготовки и штамповки ПАО «Кировский завод «Маяк» (входит в концерн «Калашников») ввели в работу двенадцать современных станков и прессов российского производства — ленточнопильные и правильно-отрезной. Теперь недавно созданное подразделение укомплектовано основным технологическим оборудованием.

Благодаря высокой скорости и точности резки новые ленточнопильные станки увеличили общий выпуск продукции. Правильно-отрезной станок изготавливает стержневые детали за одну операцию — дополнительные этапы обработки, которых требовала прежняя технология, больше не нужны. Это дало рост производительности и объёма выпуска заготовки. А современное прессовое оборудование — кривошипные прессы и холодновысадочные автоматы — сократило затраты на переналадку, стабилизировало качество деталей и уменьшило число поломок дорогостоящей оснастки, рассказали в Калашникове.

Напомним, цех появился в начале 2026 года после объединения заготовительного участка и участка штамповки. В нём завершили ремонт, в кратчайшие сроки скорректировали структуру подразделения и штатное расписание. Сотрудники отдела управления персоналом оперативно укомплектовали новое производство нужными специалистами.

Ранее заготовки на «Маяке» создавались и хранились прямо внутри основных цехов, что отвлекало специалистов от выпуска продукции. С нынешнего года все заготовки для завода готовит отдельная современная промышленная площадка.