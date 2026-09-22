«ИЛМЗ» наладил выпуск насосных групп для крупных заводов России

Локализация насосных групп укрепляет снабжение крупных машиностроительных предприятий: ивановский завод выпускает до 20 установок в месяц на собственной производственной базе.

Ивановский литейно-механический завод освоил выпуск насосных групп в рамках импортозамещения и поставляет их на крупнейшие российские предприятия.

Насосы, разработанные и запущенные здесь в производство, по техническим характеристикам не уступают известным зарубежным аналогам. Сейчас мощности позволяют выпускать около 20 таких единиц в месяц.

«ИЛМЗ» специализируется на механической обработке сортового металлопроката, стального и чугунного литья, лазерной и плазменной резке. Номенклатура включает насосы, валы, шестерни, втулки, навесное оборудование для экскаваторов и погрузчиков, лёгкие и строительные металлоконструкции и другую продукцию. Станочный парк — порядка 100 станков, на предприятии работают более 100 человек.

Как рассказал заместитель директора по литейному производству «ИЛМЗ» Дмитрий Кочнев, продукцию поставляют на крупные предприятия России — «Камский автомобильный завод», «Автодизель», «СеверМаш» и другие.

Для оптимизации процессов завод участвовал в проекте Федерального центра компетенций, направленном на рост производительности труда и внедрение лучших практик управления производством. А для продвижения продукции компания при содействии регионального центра «Мой бизнес» в 2025 году зарегистрировала собственный товарный знак.