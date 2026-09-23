Мост через реку Бодайбо усилили для машин массой до 100 тонн

Повышение грузоподъёмности моста до 100 тонн сняло прежние ограничения для современных большегрузов на трассе Бодайбо — Мама и укрепило транспортную доступность района.

В Иркутской области «Мостострой-11» Нацпроектстроя выполнил работы по капитальному ремонту моста через реку Бодайбо. Пролетное строение моста заменено на новое.

Длина моста составляет 64 м, у него две полосы. У сооружения значительно повысилась грузоподъемность — до 100 тонн. Прежнее пролетное строение моста ограничивало движение современных большегрузных автомобилей по трассе Бодайбо-Мама, новое снимает это ограничение.

Металлоконструкции изготовлены на производственной площадке Мостоотряда-36. Для их защиты и увеличения срока службы сооружения мостовики нанесли на сталь специальное антикоррозионное покрытие.

Капитальный ремонт моста выполнен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».