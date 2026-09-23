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Блог «Нацпроектстрой» Блог «Нацпроектстрой»™ ⇒ Дорожное строительство

Мост через реку Бодайбо усилили для машин массой до 100 тонн

Повышение грузоподъёмности моста до 100 тонн сняло прежние ограничения для современных большегрузов на трассе Бодайбо — Мама и укрепило транспортную доступность района.

В Иркутской области «Мостострой-11» Нацпроектстроя выполнил работы по капитальному ремонту моста через реку Бодайбо. Пролетное строение моста заменено на новое.

Длина моста составляет 64 м, у него две полосы. У сооружения значительно повысилась грузоподъемность — до 100 тонн. Прежнее пролетное строение моста ограничивало движение современных большегрузных автомобилей по трассе Бодайбо-Мама, новое снимает это ограничение.

Металлоконструкции изготовлены на производственной площадке Мостоотряда-36. Для их защиты и увеличения срока службы сооружения мостовики нанесли на сталь специальное антикоррозионное покрытие.

Капитальный ремонт моста выполнен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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Источник: max.ru

Комментарии 4

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  • 0
    artal artal23.09.26 14:32:12
  • Нет аватара vajo25.09.26 06:08:32

    Мост усилили. А дороги? Пусть теперь ушатают дороги?

    #1321686
    • Clausson Clausson25.09.26 10:26:14

      А чего там ушатывать то? 😜😁
      Дорога для золотодобычи, гравийка, сезонная, зимой-зимник через Витим.
      Регулярно выравнивается грейдером. Асфальт редкая опция.

      #1321696
      • Нет аватара DimaY25.09.26 10:55:45

        Гравийки они разные бывают, тем более у золотодобытчиков. Хакассия, Копьево-Приисковый гравийка, так получше иного асфальта, 120 идешь уверенно.

        #1321700