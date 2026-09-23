Мост через реку Бодайбо усилили для машин массой до 100 тонн
В Иркутской области «Мостострой-11» Нацпроектстроя выполнил работы по капитальному ремонту моста через реку Бодайбо. Пролетное строение моста заменено на новое.
Длина моста составляет 64 м, у него две полосы. У сооружения значительно повысилась грузоподъемность — до 100 тонн. Прежнее пролетное строение моста ограничивало движение современных большегрузных автомобилей по трассе Бодайбо-Мама, новое снимает это ограничение.
Металлоконструкции изготовлены на производственной площадке Мостоотряда-36. Для их защиты и увеличения срока службы сооружения мостовики нанесли на сталь специальное антикоррозионное покрытие.
Капитальный ремонт моста выполнен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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