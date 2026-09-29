Старейшую школу Смоленска открыли после капитального ремонта
Образовательное учреждение, основанное в 1940 году, вновь распахнуло двери для учеников. Здание школы № 1 является объектом культурного наследия регионального значения, и его восстановление стало частью федерального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодёжь и дети».
Как уточнили в Правительстве Смоленской области, ремонт затронул все ключевые системы жизнеобеспечения. Строители заменили кровлю и водосточную систему, обновили фасад, установили новые окна и двери. Полностью модернизированы инженерные коммуникации — отопление, водоснабжение, водоотведение и электроснабжение. Смонтированы пожарная сигнализация и система видеонаблюдения. Прилегающая территория и спортивная площадка благоустроены.
Первый этаж отдан младшим школьникам: здесь просторная светлая столовая, актовый зал, медицинский кабинет и обновлённые классы. На втором, третьем и четвёртом этажах — кабинеты для среднего и старшего звена, современный спортивный зал, классы музыки, химии, физики, биологии, основ безопасности и защиты Родины.
Спортивный зал получил специальную защитную сетку на окнах и площадку для баскетбола и волейбола. Школа оснащена новой мебелью, компьютерами, интерактивными панелями, оборудованием для пищеблока и спортивным инвентарём.
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