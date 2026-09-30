Сборная России завоевала золото Международной олимпиады по экологии

На федеральной территории «Сириус» завершилась Международная олимпиада по вопросам изменения климата и проблемам экологии (IOCE). Победу в командном зачете одержали сборные России и Пакистана.

В состязании приняли участие представители 14 стран. Олимпиада проходила с 20 по 29 сентября и состояла из двух туров — практического и теоретического. В практическом туре на территории горного курорта «Роза Хутор» участники провели полноценный цикл полевых исследований: оценили экологическое состояние территории, определили степень антропогенного воздействия и разработали практические меры по его снижению.

В теоретическом туре школьники решали кейсы, подготовленные ведущими партнерами Сириуса. Они исследовали вопросы переработки материалов и ответственности производителей за упаковку, искали решения для сохранения растений в условиях изменения климата, а также разрабатывали концепции защиты кормовой базы медведей.

Отметим, что в этом году в рамках IOCE впервые был реализован новый формат. Участники выступили в роли переговорщиков. Они разработали собственные решения актуальных экологических проблем и представили их в ходе публичной защиты. В состав жюри вошли ученые и эксперты из Казахстана, Белоруссии, Малайзии и России — представители национальных парков, научных центров по биоразнообразию, климатическому мониторингу, почвенным ресурсам, геологии и радиохимии.

Напомним, что в 2025 году на Международной олимпиаде, посвященной вопросам изменения климата и проблемам экологии, российские школьники также одержали победу. Сборная страны стала первой в командном зачете.