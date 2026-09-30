GS Nanotech представил первые реестровые DDR5 и отечественные SSD
Одно из ведущих российских предприятий в области разработки, корпусирования и тестирования микроэлектронной продукции GS Nanotech принимает участие в выставке Российского форума «Микроэлектроника 2026», которая проходит на территории «Сириус».
Компания экспонирует решения для производителей вычислительной техники, приборов учета электроэнергии, телекоммуникационного оборудования и автоэлектроники, а также возможности по контрактному корпусированию микросхем.
Среди экспонатов — первая локализованная линейка модулей памяти DDR5 и GS032 твердотельный накопитель 2,5″ SATA III с памятью 3D TLC NAND. Продукт собран в России на отечественной печатной плате.
Основные производственные процессы (включая сборку, тестирование и корпусирование) сосредоточены на территории инновационного кластера «Технополис GS» в Гусеве — инвестиционного проекта холдинга GS Group, что обеспечивает полный контроль над цепочкой поставок и исключает зависимость от действий сторонних контрагентов при выпуске и отгрузке продукции. Накопитель предназначен для рабочих станций и потребительской электроники, где важны надежность и стабильность работы под нагрузкой. Участие в таком масштабном отраслевом мероприятии позволяет не только представить свои разработки и обменяться опытом с участниками рынка, но и стать частью профессионального диалога о дальнейшем развитии российской микроэлектроники.
Больше контекста. Больше экспертизы. Оставайтесь с GS Group! На связи в МАХ.
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