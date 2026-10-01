«Росатом» представил первый российско-белорусский 3D-принтер

«Росатом» представил малогабаритный 3D-принтер RusMelt 150M, изготовленный с использованием российских и белорусских компонентов", — сообщила пресс-служба госкорпорации.

«RusMelt 150M печатает металлом по технологии селективного лазерного сплавления (SLM). Эта машина была разработана в Топливном дивизионе „Росатома“ и дополнила модельный ряд других серийных SLM-установок, среди которых — среднегабаритный принтер RusMelt 300M и крупногабаритный RusMelt 600M», — уточняется в сообщении.

В рамках сотрудничества российских и белорусских инженеров часть компонентов для RusMelt 150M были изготовлены на белорусских предприятиях. Следующим этапом должна стать локализация производства таких 3D-принтеров в Минске на площадке ООО «Центр аддитивный технологий РН» — совместного предприятия «Росатома» и белорусского холдинга «Горизонт».

«RusMelt 150M — первый российско-белорусский 3D-принтер. Основные механические узлы, элементы кинематики и несущие конструкции изготовлены на производственных мощностях предприятий Республики Беларусь. Лазерная система, система управления и программное обеспечение разработаны и произведены в России. Наша задача на 2027 год — поэтапная локализация производства 3D-принтеров в Центре аддитивных технологий в Минске», — отметил директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатома» Илья Кавелашвили.