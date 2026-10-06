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Е. Середа Армия и Флот

Для ПЗРК передали четыре модернизированных прицела «Маугли-2»

фото: пресс-служба Калашникова © kalashnikovgroup.ru

Четыре модернизированных тепловизионных прицела «Маугли-2» переданы государственному заказчику прямой поставкой. Изделия выпускает АО «ЛОМО», входящее в концерн «Калашников».

Прицелы входят в состав переносных зенитных ракетных комплексов. Они позволяют расчётам ПЗРК обнаруживать воздушные цели — самолёты, вертолёты и беспилотники — сопровождать их и вести точную стрельбу в любое время суток. Эффективность прицелов подтверждена в зоне СВО.

Модернизацию провели с учётом боевого опыта. В результате «Маугли-2» стали почти вдвое легче и компактнее, но при этом их возможности выросли: увеличилась дальность обнаружения целей, появилась совместимость с системами целеуказания и возможность установки на разные носители, рассказали в Концерне.

Такого результата разработчики добились за счёт современной тепловизионной матрицы и нового расчёта объектива. По оценке специалистов, усовершенствованный прицел видит дальше и чётче, что даёт стрелку-зенитчику больше времени на принятие решения.

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Источник: kalashnikovgroup.ru

Комментарии 2

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  • Нет аватара nick6207.10.26 08:39:58

    Новость прекрасная. Но есть вопрос: только четыре штуки?!

    #1322106
    • Нет аватара knyz_sedmmi07.10.26 13:52:51

      Да уж, я бы постеснялся такую цифру публиковать.

      #1322132