Для ПЗРК передали четыре модернизированных прицела «Маугли-2»

Четыре модернизированных тепловизионных прицела «Маугли-2» переданы государственному заказчику прямой поставкой. Изделия выпускает АО «ЛОМО», входящее в концерн «Калашников».

Прицелы входят в состав переносных зенитных ракетных комплексов. Они позволяют расчётам ПЗРК обнаруживать воздушные цели — самолёты, вертолёты и беспилотники — сопровождать их и вести точную стрельбу в любое время суток. Эффективность прицелов подтверждена в зоне СВО.

Модернизацию провели с учётом боевого опыта. В результате «Маугли-2» стали почти вдвое легче и компактнее, но при этом их возможности выросли: увеличилась дальность обнаружения целей, появилась совместимость с системами целеуказания и возможность установки на разные носители, рассказали в Концерне.

Такого результата разработчики добились за счёт современной тепловизионной матрицы и нового расчёта объектива. По оценке специалистов, усовершенствованный прицел видит дальше и чётче, что даёт стрелку-зенитчику больше времени на принятие решения.