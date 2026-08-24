В России запустили производство электростатических столов для выпуска чипов
В Москве запустили первое в России серийное производство электростатических столов для работы с пластинами при изготовлении микросхем, чипов и процессоров. Устройство предназначено для использования в вакуумных технологических установках.
Главная особенность разработки — бесконтактное удержание пластин с помощью электростатического поля. Это позволяет отказаться от механического прижима и снизить риск появления повреждений или загрязнений на чувствительной поверхности.
Столы будут использовать как в составе собственного оборудования производителя, так и поставлять отдельно для интеграции в уже работающие технологические линии по всей стране.
Проект реализовали при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Серийный выпуск должен расширить локальное производство компонентов для микроэлектронного оборудования.
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