Новый отечественный насос высокого давления F50/4000.01 для гидроабразивной резки разработки предприятия «ЦРГТ» включен в Реестр российской промышленной продукции. Модель обеспечивает давление до 4000 бар и заменяет оборудование Resato, KAMAT, Flow и других зарубежных производителей. О чем идет речь? Читайте в нашем материале:

Челябинская компания «Центр развития гидроабразивных технологий» (ЦРГТ), входящая в промышленный кластер New Code Group, получила подтверждение российского происхождения для насоса высокого давления F50/4000.01, предназначенного для оборудования гидроабразивной резки.

Новый насос обеспечивает стабильное рабочее давление до 4000 бар и может применяться как при комплектации новых станков гидроабразивной резки, так и при модернизации уже эксплуатируемого оборудования. Для российских предприятий это означает возможность продлить ресурс имеющегося станочного парка и получить гарантированный доступ к отечественным запасным частям, сервису и технической поддержке, сократив зависимость от импортных комплектующих.

Гидроабразивная резка использует струю воды под сверхвысоким давлением с добавлением абразивных частиц или без них, что позволяет обрабатывать практически любые материалы без термического воздействия, деформации и выделения вредных газов. Главным элементом таких станков является насос высокого давления, и до последнего времени этот сегмент на российском рынке был представлен преимущественно зарубежными производителями. Среди прямых аналогов, которые способен заменить челябинский насос, — оборудование нидерландской Resato с рабочим давлением до 4000 бар, немецких KAMAT и Uhde High Pressure Technologies (входит в thyssenkrupp), предлагающих насосы в диапазоне 4000-6000 бар, американских KMT Waterjet (головной офис в США, производство в Германии) и Flow International с интенсивными насосами на 4150 бар, а также шведской Water Jet Sweden с моделью BFT HYTRON на 4000 бар. В этот же ряд входит и продукция итальянской Interpump Group, чья дочерняя компания Hammelmann выпускает насосы сверхвысокого давления до 4000 бар.

Подтверждение российского происхождения F50/4000.01 свидетельствует не только о локализации производства, но и о наличии в России собственных инженерных компетенций в области оборудования для гидроабразивной резки.

Иван Захаров. Иллюстрация: Минпромторг России