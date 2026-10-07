Новый образовательный комплекс открылся в Москве

Образовательный комплекс «Эклектика» в Новой Москве

Главная задача проекта — организовать очень крупную образовательную программу на 1700 детей так, чтобы здание не воспринималось как единый протяженный школьный корпус и при этом оставалось понятным в ежедневном использовании. Здесь одновременно работают школа и детский сад, разные возрастные группы, учебные, научные, творческие, спортивные и общественные функции.

Для такого масштаба особенно важны ясная навигация, возможность развести разные сценарии и наличие пространств, которые не сводятся к схеме «класс — коридор — класс».

Информация от архитекторов:

Решением стала композиция из трех корпусов-лучей, сходящихся к общему общественному ядру. Она дробит масштаб здания, помогает функционально разделить блоки и при этом собирает их вокруг единого центра. Вместо длинных транзитных коридоров движение организовано через систему рекреаций, атриумов, медиатек, коворкингов и семи многосветных амфитеатров. Эти пространства становятся частью образовательного процесса: здесь можно работать индивидуально и в группе, проводить лекции, презентации, концерты, кинопоказы и общешкольные события.

Второй важный вызов — связать закрытую по своей природе образовательную функцию с новым городским районом. Главный фасад выходит на открытую площадь и становится ее активной границей. Ступенчатый выступающий объем, напоминающий старинный киноаппарат, получил не только образное, но и функциональное продолжение: его плоская поверхность работает как большой экран уличного кинотеатра. Благодаря этому часть архитектуры школы обращена не внутрь, а к городу и рассчитана в том числе на жителей района.

В основе проекта — образ школы как маленького города. Мы рассматриваем образовательный комплекс не как набор одинаковых кабинетов, соединенных коридорами, а как систему разных по характеру пространств и «кварталов», между которыми ребенок перемещается в течение дня. Три корпуса-луча сходятся к центральному ядру, а общественные зоны становятся полноценной частью маршрута и учебной среды.

Эта идея развивается в интерьерах. Между учебными блоками расположены просторные рекреации, медиатеки, коворкинги и атриумы. Особую роль играют семь многосветных амфитеатров со ступенчатыми местами и большими экранами: они рассчитаны на лекции, концерты, кинопоказы, презентации, общешкольные собрания и неформальное общение. Общественная жизнь не сосредоточена в одном парадном пространстве, а распределена по всему зданию и включена в ежедневный сценарий.

Учебная программа дополнена специализированными помещениями. В старшей школе предусмотрены лабораторные и исследовательские пространства, мастерские, кулинариум, IT-полигон и научный кластер; спортивная функция включает залы и гимнастическую зону. В детском саду наряду с групповыми помещениями есть физкультурный и музыкальный залы. За счет этого комплекс работает как разнообразная среда — от тихой индивидуальной работы до коллективных занятий и крупных событий.

Фасады продолжают внутреннюю логику различий и одновременно работают как навигация. Сэндвич-панели, ленточное остекление и цветные ламели собраны в разных сочетаниях для отдельных частей комплекса. При общей системе материалов каждый корпус получает собственный ритм и характер, а большое здание становится визуально более соразмерным ребенку и легче считывается.

Самый выразительный фасад со ступенчатой пластикой обращен к городской площади. Так что мотив «школы как части города» здесь реализован буквально: пространство перед комплексом рассчитано не только на учеников, но и на жизнь района. Архитектура образовательного здания формирует общественный фронт, создает место для событий и становится заметным ориентиром нового квартала.