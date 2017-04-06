У Урала-«Next» появилась 7-местная кабина

Нижегородская компания «Чайка-Сервис» представила гражданскую версию вездехода Урал-«Next» с двухрядной семиместной кабиной «Тайга». Ранее такая кабина была доступна только для пожарной машины.

Специалисты «Чайки-Сервис» говорят, что на рынке есть острая потребность в Уралах-«Next» с двухрядной кабиной, при этом сам автозавод «Урал» еще только готовит к запуску в серийное производство в этом году собственную двухрядную кабину линейки Next.

Впрочем, даже когда в Миассе начнут выпуск двухрядных кабин, версия «Тайга» останется востребованной, поскольку у нее существенно больший объем (внутренние размеры — 2160×2180×1900 мм) и соответственно — гораздо более комфортные условия для перевозки рабочих бригад.

Пристройка к кабине выполнена из стального каркаса с внешними панелями из стеклопластика. Между ней и кабиной нет стенок. Сиденья второго ряда оснащены механизмом подъема подушек. На боковых окнах предусмотрены сдвижные форточки. В отсеке возможна установка дополнительного отопителя. С обеих сторон пристройки есть широкие двери и удобные поднож

Напомним, Урал «Next» выпускается с 2015 года, он оснащается рядным 6-цилиндровым турбодизелем ЯМЗ-536 мощностью 240, 285 или 312 л.с. Ресурс силового агрегата — не менее 800 тыс. км.