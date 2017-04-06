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Производство

У Урала-«Next» появилась 7-местная кабина

Нижегородская компания «Чайка-Сервис» представила гражданскую версию вездехода Урал-«Next» с двухрядной семиместной кабиной «Тайга». Ранее такая кабина была доступна только для пожарной машины.

Специалисты «Чайки-Сервис» говорят, что на рынке есть острая потребность в Уралах-«Next» с двухрядной кабиной, при этом сам автозавод «Урал» еще только готовит к запуску в серийное производство в этом году собственную двухрядную кабину линейки Next.

Впрочем, даже когда в Миассе начнут выпуск двухрядных кабин, версия «Тайга» останется востребованной, поскольку у нее существенно больший объем (внутренние размеры — 2160×2180×1900 мм) и соответственно — гораздо более комфортные условия для перевозки рабочих бригад.

Пристройка к кабине выполнена из стального каркаса с внешними панелями из стеклопластика. Между ней и кабиной нет стенок. Сиденья второго ряда оснащены механизмом подъема подушек. На боковых окнах предусмотрены сдвижные форточки. В отсеке возможна установка дополнительного отопителя. С обеих сторон пристройки есть широкие двери и удобные поднож

Напомним, Урал «Next» выпускается с 2015 года, он оснащается рядным 6-цилиндровым турбодизелем ЯМЗ-536 мощностью 240, 285 или 312 л.с. Ресурс силового агрегата — не менее 800 тыс. км.

http://news.drom.ru/Next-51521.html

Урал Next, Чайка сервис
  • 14
    Нет аватара Инженер2015
    06.04.1712:36:26

    С наружи маленькая, в нутри просторная кабина    

    #900091
  • 7
    Денис Ко Денис Ко
    06.04.1714:57:42

    вахтовка и ремонтная норм так для бездорожья

    #900159
  • 3
    Нет аватара Lunoxod
    06.04.1721:30:00

    Классная машина!!!

    Молодцы!!!

    #900294
  • Greengrass Greengrass
    07.04.1707:26:24

    Ублюдочные твердые неоткидывающиеся кресла. Все как обычно не для людей. Через 15 минут езды, тем более по бездорожью, спине настанет конец.

    #900390
  • Нет аватара Fixpro
    08.04.1716:13:28

    не скинете сайт производства эти Nesxt хочу глянуть объем производства

    Отредактировано: Fixpro~16:13 08.04.17
    #900633
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