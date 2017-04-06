Завершено строительство логистической инфраструктуры проекта «Ямал-СПГ»

Строительство логистической инфраструктуры проекта по созданию завода по производству сжиженного природного газа «Ямал-СПГ» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) завершено. Об этом в среду журналистам сообщил начальник Уральского таможенного управления Вячеслав Голоскоков.

«Логистическая инфраструктура грандиозного проекта „Ямал-СПГ“ полностью завершена. В полную силу заработали два пункта пропуска — морской в порту Сабетта и воздушный в аэропорту Сабетта. В тундре на севере за Полярным кругом построен современный аэропорт, который соответствует всем международным стандартам. В I квартале 2017 года мы оформили уже 16 воздушных международных рейсов из Бельгии, Китая, Шотландии и Южной Кореи», — сказал Голоскоков.

Для сравнения, за весь 2016 год было оформлено всего 11 международных рейсов. Ранее ТАСС сообщал, что в начале марта самый северный аэропорт России Сабетта на берегу Карского моря впервые принял крупнейший самолет Ан-124 «Руслан» с грузом из Китая, на его борту были доставлены компоненты, предназначенные для строительства гигантского завода по сжижению газов «Ямал-СПГ», весом 67,67 тонны.

Также начальник Уральского таможенного управления сообщил, что за I квартал 2017 году в морском порту оформлено 17 международных заходов судов по Северному морскому пути. «И это несмотря на то, что начало года считается самым сложным по ледовой обстановке. С началом навигации мы ожидаем максимального увеличения грузооборота», — отметил Голоскоков.

Аэропорт Сабетта является самыми северными воздушными воротами России и одним из самых крупных северных аэропортов в мире. Аэропорт имеет статус стратегического объекта для реализации масштабного проекта создания завода по производству сжиженного газа на Ямале. В декабре 2014 года в Сабетте приземлился первый пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании «ЮТэйр», совершивший технический рейс. С февраля 2015 года аэропорт начал обслуживать вахтовые авиаперевозки проекта «Ямал СПГ», первый международный рейс из Пекина с пассажиром на борту выполнен 4 марта 2016 года.