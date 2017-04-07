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Космонавтика

В Никарагуа открылась первая в Центральной Америке наземная станция ГЛОНАСС

6 апреля в столице Никарагуа Манагуа (Лагуна де Нехапа) состоялся в эксплуатацию первой в Центральной Америке российской измерительной станции системы ГЛОНАСС. Эту станцию решили назвать Чайка, в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, которая в этом году отметила юбилей.

Станция в Никарагуа — одна из станций создаваемой Россией глобальной сети наземных станций мониторинга характеристик всех глобальных навигационных спутниковых систем — ГЛОНАСС, GPS, Галилео и Бэйдоу.

Информация, получаемая станцией, будет использована Никарагуанской стороной для собственного контроля характеристик всех навигационных систем, уточнения своей национальной системы координат, а также для получения услуг высокоточной навигации в интересах повышения эффективности сельского хозяйства, использования в строительстве, авиации, судоходстве и научных исследованиях.

Станция создана во исполнение Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Никарагуа о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, которое было подписано 26 января 2012 года.

Система ГЛОНАСС — это Российская глобальная навигационная спутниковая система, орбитальная группировка которой состоит из 24 спутников. Космические аппараты расположены на средних орбитах высотой 19140 км в трех плоскостях наклонением 64,8 градуса. Доступ к навигационным сигналам ГЛОНАСС предоставляется потребителям по всему земному шару на безвозмездной основе и без ограничений.

Глобальная сеть станций мониторинга позволит обеспечить взаимодополняемость системы ГЛОНАСС с другими навигационными системами и повысить точность и надежность предоставляемых гражданских навигационных услуг, а также будет способствовать формированию точной глобальной системы координат, являющейся ключевым элементом многих международных научных программ, в частности — программы по глобальному мониторингу Земли, которая реализуется Международной ассоциацией геодезии.

http://tass.ru/ekonomika/4161717

Роскосмос, ГЛОНАСС
  • SergeySeverny SergeySeverny
    07.04.1710:15:50

    это классно! точность системы ГЛОНАСС теперь станет значительно лучше!

    #900414
  • S G S G
    07.04.1711:58:41

    Я что-то не помню, но был разговор о закрытии станций GPS на территории России из-за нежелания США размещать у себя станции ГЛОНАСС. Всётаки закрыли или нет?

    #900430
    • alex4spb alex4spb
      07.04.1712:41:12

      Всётаки закрыли или нет?
      подавили.

      методами РЭБ.

      (серьёзно)

      #900441
      • S G S G
        07.04.1713:11:05

        С какой целью? ЧТобы те продолжали платить аренду?

        Практического смысла просто не вижу. Не проще их «выгнать»?

        #900447
        • alex4spb alex4spb
          07.04.1714:39:09

          Не проще их «выгнать»?
          видимо не так-то просто их «выгнать» юридически.

          всего на нашей территории находятся 11 таких станций, в том числе на Сахалине, в Магадане, на Камчатке и т. д.

          в Москве ни одной.

          поставили их в эпоху ельцинского раболепия.

          х.з. какие там условия договора.

          #900465
  • Vladimir fon-Leof Vladimir fon-Leof
    07.04.1720:21:46

    Очень радует что ещё одна станция работает под боком у пиндосянки.

    #900527
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