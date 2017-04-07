В Никарагуа открылась первая в Центральной Америке наземная станция ГЛОНАСС

6 апреля в столице Никарагуа Манагуа (Лагуна де Нехапа) состоялся в эксплуатацию первой в Центральной Америке российской измерительной станции системы ГЛОНАСС. Эту станцию решили назвать Чайка, в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, которая в этом году отметила юбилей.

Станция в Никарагуа — одна из станций создаваемой Россией глобальной сети наземных станций мониторинга характеристик всех глобальных навигационных спутниковых систем — ГЛОНАСС, GPS, Галилео и Бэйдоу.

Информация, получаемая станцией, будет использована Никарагуанской стороной для собственного контроля характеристик всех навигационных систем, уточнения своей национальной системы координат, а также для получения услуг высокоточной навигации в интересах повышения эффективности сельского хозяйства, использования в строительстве, авиации, судоходстве и научных исследованиях.

Станция создана во исполнение Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Никарагуа о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, которое было подписано 26 января 2012 года.

Система ГЛОНАСС — это Российская глобальная навигационная спутниковая система, орбитальная группировка которой состоит из 24 спутников. Космические аппараты расположены на средних орбитах высотой 19140 км в трех плоскостях наклонением 64,8 градуса. Доступ к навигационным сигналам ГЛОНАСС предоставляется потребителям по всему земному шару на безвозмездной основе и без ограничений.

Глобальная сеть станций мониторинга позволит обеспечить взаимодополняемость системы ГЛОНАСС с другими навигационными системами и повысить точность и надежность предоставляемых гражданских навигационных услуг, а также будет способствовать формированию точной глобальной системы координат, являющейся ключевым элементом многих международных научных программ, в частности — программы по глобальному мониторингу Земли, которая реализуется Международной ассоциацией геодезии.