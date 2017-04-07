Новости ЖД-строения

Центр инновационного развития холдинга «Синара-Транспортные Машины» завершает разработку конструкторской документации тепловоза ТГМ8КМ, предназначенного для Союза железных дорог Кубы.

— На сегодняшний день основная часть конструкторской документации передана специалистами ЦИР СТМ Людиновскому тепловозостроительному заводу. В конце прошлого года ЛТЗ приступил к производству новейшего тепловоза ТГМ8КМ. Составлен график работ, закуплены необходимые материалы, ведутся работы по изготовлению рамы тепловоза, рам тележек, кузова тепловоза — рассказывает генеральный директор ЦИР СТМ Валерий Толстов.

В феврале на ЛТЗ передана документация, касающаяся подготовки к передаче тепловоза заказчику: технические условия, руководство по эксплуатации, документация на ЗИП, инструмент. Готовится программа и методика испытаний тепловоза.

Завершение сборки первого тепловоза согласно графику работ запланировано на март 2017 года, в апреле его ждут серьезные испытания по российским стандартам. Вопрос организации испытаний сейчас прорабатывается совместно с Российскими железными дорогами на их технической базе и по утвержденным методикам. В ходе испытаний модернизированный локомотив должен подтвердить все заявленные технические характеристики. После этого, по графику — в мае, тепловоз будет передан заказчику для его дальнейшей эксплуатации на железнодорожных путях острова Куба. Всего в течение 2017 года планируется изготовить и передать кубинцам 15 тепловозов серии ТГМ8КМ.

Тепловоз ТГМ8КМ создан на базе поставляемых в 1978-1993 гг. Людиновским тепловозостроительным заводом на Кубу тепловозов серии ТГМ8ЭК. Конструкция локомотива претерпела значительные изменения и теперь ТГМ8КМ — это тепловоз нового поколения. При разработке конструкторской документации учтены все пожелания заказчика, тепловоз соответствует требованиям российских стандартов. ТГМ8КМ — дизельный маневровый тепловоз, предназначен для работы в условиях влажного тропического климата, поэтому все оборудование тепловоза — в исполнении «тропики». Применено специальное антикоррозийное покрытие, использована влагостойкая краска. Впервые в практике подобный тепловоз оснащен системой микроклимата. По требованию заказчика при разработке проекта применено минимум электроники, но это будут современные и передовые системы. Для машинистов созданы комфортные условия труда: модернизирован интерьер, в 1,5 раза увеличен объем кабины, установлены новые пульты управления. ТГМ8КМ оснащен надежным дизелем, современной электроаппаратурой.

Одной из новинок тепловоза является абсолютно новая универсальная гидропередача УГП1200ТВ1 производства завода «Калугапутьмаш». Кроме переработки и усовершенствования конструкции УГП, специалистами Калугапутьмаш была разработана система гидростатического привода вентилятора системы охлаждения тепловоза. Подобная схема не применялась ни на одном тепловозе серии ТГМ. Можно сказать, что ТГМ8КМ — это современный тепловоз, в который внедрены самые передовые технические решения, который будет служить кубинцам не один десяток лет.

Компания «РМ Рейл», входящая в корпорацию «Русские машины», управляющую машиностроительными активами промышленной группы «Базовый Элемент», сертифицировала две новых модели вагонов-платформ — 13-1258 и 13-1258-01.

Вагон-платформа модели 13-1258 подходит для транспортировки колесной и тяжелой гусеничной техники, металлоконструкций, крупнотоннажных контейнеров, контейнеров-цистерн для опасных грузов массой брутто до 36 т, а также насыпных, навалочных и лесных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. Вместо традиционных катаных профилей в раме платформы используются сварные несущие балки, что снижает массу тары на 21 т и увеличивает грузоподъемность до 72 т. Платформа оборудована скобами для установки лесных стоек и дополнительными увязочными скобами по верхней поверхности боковых балок. Конструкция допускает оптимальную расстановку грузов: 45 т — в середине вагона на длине 3 м, 62 т — в середине вагона на длине 4,3 м (это лучший показатель в линейке платформ). Возможна эксплуатация с открытыми бортами.

Улучшенный вагон-платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 13-1258-01, в отличие от аналогов, позволяет перевозить контейнеры массой брутто до 36 т следующих типов — 1 ЕЕЕ, 1ЕЕ, 1ААА, 1АА, 1А, 1АХ, 1ВВВ, 1ВВ, 1 В, 1ВХ, 1СС, 1С, 1СХ, 1DD, 1D, 1DX. Конструкция оборудована четырьмя стационарными и двенадцатью откидными упорами, а также увязочными скобами, надежно фиксирующими груз. Поглощающий аппарат класса Т3 позволяет транспортировать контейнеры-цистерны для опасных грузов.

Срок службы обеих моделей — 32 года.

Источники:

http://rmrail.ru/press/news/id/122/

http://ludtz-ru.1gb.ru/index.php?page=2&news=450