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Сельское хозяйство

В Дагестане активно ведутся работы по закладке новых виноградников

В рамках реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс» активно ведутся работы по закладке новых виноградников.

На сегодняшний день посажено 385 гектаров молодых виноградников.

Закладка молодых виноградников осуществляется как привитыми, так и корнесобственными саженцами комплексноустойчивых сортов. Из 385 гектаров виноградников, посаженных весной этого года, более 150 гектаров — привитые.

Весной текущего года намечается заложить не менее 500 гектаров молодых виноградников, в том числе более 200 гектаров — привитым посадочным материалом.

http://mcxrd.ru/press-tsentr/novosti/v-respublike-aktivno-vedutsya-raboty-po-zakladke-novykh-vinogradnikov-_840

Дагестан, виноградники
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    • Денис Ко Денис Ко
      09.04.1712:41:25

      ну надо минимум 3-5 лет ))) а так желательно или сок или вино…, каньяка и так хватит уже)))) виноград тоже бы хотелось ))

      #900851
      • Нет аватара Shef
        09.04.1713:10:06

        А мне нравится дагестанский коньяк.

        #900861
        • goryachee_leto goryachee_leto
          10.04.1701:34:05

          Кстати, тоже не ожидал, но вина и коньяки у них очень неплохие.

          #901031
      • Samboris Samboris
        09.04.1723:11:58

        А я торчу от винограда сорта «Изабелла». Кстати, в Москве его по сравнению с прошлыми годами продавали чуть ли не до декабря, хотя сорт абсолютно сезонный (хранить надо уметь). Раньше молдавская «Кодрянка» была, будем посмотреть.

        #901015
  • Нет аватара felix-edmund
    09.04.1722:59:49

    Лепота и простор! молодцы!

    #901007
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