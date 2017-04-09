В Дагестане активно ведутся работы по закладке новых виноградников

В рамках реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс» активно ведутся работы по закладке новых виноградников.

На сегодняшний день посажено 385 гектаров молодых виноградников.

Закладка молодых виноградников осуществляется как привитыми, так и корнесобственными саженцами комплексноустойчивых сортов. Из 385 гектаров виноградников, посаженных весной этого года, более 150 гектаров — привитые.

Весной текущего года намечается заложить не менее 500 гектаров молодых виноградников, в том числе более 200 гектаров — привитым посадочным материалом.