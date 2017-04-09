Завод по производству сельскохозяйственного оборудования открыт в Белгородской области

Завод «ЗМС-технолоджи» — предприятие Группы компаний «Агро-Белогорье» совместно с немецкими компаниями Big Dutchman и Schickling. Объем инвестиций составил свыше 800 млн рублей. Здесь создано 73 рабочих места со средней заработной платой более 40 тысяч рублей.

Российско-немецкое предприятие выпускает сельскохозяйственное оборудование. В январе 2017 года здесь начался выпуск первых тестовых образцов оборудования для свиноводческих комплексов.

Помимо этого, «ЗМС-технолоджи» создаёт предметы для дома и сада, для рекреационных городских зон и благоустройства города. В их числе различных форм скамьи, кормушки, цветочницы, ограничители проезда, велопарковки, вешалки, бутылочницы, дровницы. Проект является модульным, что позволяет в дальнейшем наращивать объемы выпускаемой продукции, расширять ее ассортимент.

В настоящий момент в Белгородской областив машиностроительной отрасли воплощаются более 20 проектов по созданию новых производств, модернизации и расширению действующих предприятий. Объем инвестиций по ним превышает 7 млрд рублей, предусмотрено создание более 2 тысяч новых рабочих мест.

Завод специализируется на лазерной резке и сгибании листового металла и металлических труб, прессовании и роботизированной сварке. Само здание модульное, что позволит при необходимости увеличить производство. Сейчас его площадь составляет 6000 м². На этой территории расположены восемь высокотехнологичных участков, в числе которых цех сборки, мобильные стеллажи, различное оборудование и места для сварки.

Мощность «ЗМС-Технолоджи» — переработка 4 тысяч тонн металла и производство 1,5 млн изделий в год.

С осени завод уже выполняет заказы. Так, первый заказ уехал в Германию. Немецкая сторона не только оказала финансовую поддержку заводу, но и передала свои технологии производства.

В первую очередь, мы нацелены на производство сельхозоборудования, потому что доля импортного оборудования в сельском хозяйстве высока. Это оборудование для птицеводства и свиноводства, станки для содержания стада. Цена на отечественную технику будет ниже, а её производство — оперативным.

Андрей Левин, директор завода «ЗМС-технолоджи»:

Новое предприятие — это ещё и новые рабочие места. Сейчас на заводе трудятся 43 человека, численность персонала достигнет 70. Станки полуавтоматические, поэтому работа человека здесь сводится к минимуму. Персонал набирали в Белгороде, а обучение он проходил в Германии на заводе Schickling.

Стоимость проекта — 755 млн рублей. Его полное оснащение продолжается, скоро поступит станок для металлической обработки и многие другие.

Помимо этого, в сентябре планируется открытие лакокрасочного цеха, который построят на территории нового завода. Цех будет окрашивать оборудование, которое производит завод, но будет сотрудничать и с другими предприятиями.