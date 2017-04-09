Государство выдало почти 1000 технических свидетельств на новые виды стройматериалов

За три года Минстрой России выдал почти 1000 технических свидетельств на новые виды стройматериалов. Из них 276 документов — в 2016 году.Среди них фасадные системы, различные виды крепежа, теплоизоляционные материалы, строительные смеси и лакокрасочные материалы, композитные и другие.

Для ускорения внедрения новых стройматериалов и технологий существует процедура подтверждения пригодности новых видов продукции, требования к которым отсутствуют в документах нормативно-технического регулирования. Этот механизм заимствован из опыта европейских стран и позволяет решить важную задачу — устраняет на пути внедрения новых материалов технические и административные барьеры, возникающие в связи с сомнениями надзорных органов, проектировщиков и строителей в безопасности применения новых стройматериалов и технологий.