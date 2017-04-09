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Инновации

Государство выдало почти 1000 технических свидетельств на новые виды стройматериалов

За три года Минстрой России выдал почти 1000 технических свидетельств на новые виды стройматериалов. Из них 276 документов — в 2016 году.Среди них фасадные системы, различные виды крепежа, теплоизоляционные материалы, строительные смеси и лакокрасочные материалы, композитные и другие.

Для ускорения внедрения новых стройматериалов и технологий существует процедура подтверждения пригодности новых видов продукции, требования к которым отсутствуют в документах нормативно-технического регулирования. Этот механизм заимствован из опыта европейских стран и позволяет решить важную задачу — устраняет на пути внедрения новых материалов технические и административные барьеры, возникающие в связи с сомнениями надзорных органов, проектировщиков и строителей в безопасности применения новых стройматериалов и технологий.

http://www.minstroyrf.ru/press/za-tri-goda-minstroy-rossii-vydal-pochti-1000-tekhnicheskikh-svidetelstv-na-novye-vidy-stroymaterial/

инновации, стройматериалы
  • Нет аватара Инженер2015
    10.04.1709:34:18

    Минстрой России выдал почти 1000 технических свидетельств

    Этот механизм заимствован из опыта европейских стран

    наше правительство вообще в последние годы на высоте

    поэтому на западе заволновались, пытаются через всяких навальных навязать народу, что это не то что нам нужно

    #901102
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