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Транспорт и логистика

Поезд нового поколения «Москва» успешно завершил приемочные испытания в метро

Инновационный поезд 765-й серии «Москва» успешно прошел все приемочные испытания и пусконаладочные работы.

«Испытания поезда нового поколения „Москва“ проходили в полном соответствии с нормативной документацией Российской Федерации. Теперь новый подвижной состав передан в эксплуатацию метрополитену», — привела пресс-служба слова начальника метро Дмитрия Пегова.

Новые поезда «Москва» начали поступать в метрополитен в начале 2017 года. В течение трех месяцев они проходили комплекс испытаний на линиях метро. Технические характеристики поездов тестировались в ситуациях, максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации. На основании полученных результатов принимались решения о внесении доработок для соответствия требованиям безопасности движения поезда.

В приемочных испытаниях принимали участие специалисты завода-изготовителя ОАО «Метровагонмаш». В феврале была проверена надежность сцепки вагонов и тормозной системы, была проведена оценка освещенности салона, кабины машиниста и пути при следовании в тоннеле. В марте в опытный состав был помещен мерный груз, сопоставимый с максимальной загрузкой поезда. В таком состоянии специалисты провели динамико-прочностные испытания при скорости движения до 90 км/ч. Помимо этого, были протестированы системы пожаробезопасности и эвакуации пассажиров.

По итогам испытаний было принято решение о полном соответствии инновационного состава всем современным техническим требованиям и нормам безопасности пассажиров.

http://tass.ru/moskva/4169456

Московский метрополитен, поезд 765-й серии Москва, Метровагонмаш
  • Нет аватара Инженер2015
    10.04.1716:21:05

    Заметил камеру заднего вида вместо привычного зеркала    

    #901226
    • A_SEVER A_SEVER
      10.04.1717:19:35

      Заметил камеру заднего вида
      Которая впервые появилась ещё на «Русиче» в 2002 году:

      Отредактировано: A_SEVER~17:21 10.04.17
      #901247
  • Нет аватара силаон
    10.04.1718:34:36

    Поездка в таком поезде опасна из-за сквозных проходов между вагонами.

    #901263
    • A_SEVER A_SEVER
      10.04.1718:47:47

      Поездка в таком поезде опасна
      Смотря как посмотреть.

      С одной стороны во время пожара огонь из одного вагона может перекинуться в другой

      С другой стороны пассажиры тоже могут уйти в другой вагон в случае опасности.

      #901265
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