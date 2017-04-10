Поезд нового поколения «Москва» успешно завершил приемочные испытания в метро

Инновационный поезд 765-й серии «Москва» успешно прошел все приемочные испытания и пусконаладочные работы.

«Испытания поезда нового поколения „Москва“ проходили в полном соответствии с нормативной документацией Российской Федерации. Теперь новый подвижной состав передан в эксплуатацию метрополитену», — привела пресс-служба слова начальника метро Дмитрия Пегова.

Новые поезда «Москва» начали поступать в метрополитен в начале 2017 года. В течение трех месяцев они проходили комплекс испытаний на линиях метро. Технические характеристики поездов тестировались в ситуациях, максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации. На основании полученных результатов принимались решения о внесении доработок для соответствия требованиям безопасности движения поезда.

В приемочных испытаниях принимали участие специалисты завода-изготовителя ОАО «Метровагонмаш». В феврале была проверена надежность сцепки вагонов и тормозной системы, была проведена оценка освещенности салона, кабины машиниста и пути при следовании в тоннеле. В марте в опытный состав был помещен мерный груз, сопоставимый с максимальной загрузкой поезда. В таком состоянии специалисты провели динамико-прочностные испытания при скорости движения до 90 км/ч. Помимо этого, были протестированы системы пожаробезопасности и эвакуации пассажиров.

По итогам испытаний было принято решение о полном соответствии инновационного состава всем современным техническим требованиям и нормам безопасности пассажиров.