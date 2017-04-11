Атоммаш изготовил комплект парогенераторов для второго блока Белорусской АЭС

В АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) завершено изготовление комплекта парогенераторов ПГВ-1000 для второго энергоблока Белорусской АЭС.

Весь комплект теплообменного оборудования, состоящий из четырех парогенераторов в сборе, был изготовлен на производственной площадке Волгодонского филиала «Атоммаш». Цикл изготовления ПГВ включал штамповку днищ, сборку-сварку корпусов, набивку теплообменными трубами, а также комплекс контрольных мероприятий. В ходе производства в корпус каждого парогенератора было установлено 11 000 нержавеющих труб, общей длиной около 125 километров. На парогенераторах были проведены гидравлические и вакуумные испытания, ультразвуковой, магнитно-порошковый, вихре-токовый контроли и рентгено-гаммаграфирование. В общей сложности специалисты службы технического контроля провели 315 контрольных операций для каждого изделия.

В настоящее время комплект парогенераторов для второго блока БелАЭС прошел приемку комиссией из представителей белорусской стороны и готовится к отгрузке, которая начнется с открытием навигации.

Диаметр — более 4 м, длина аппарата составляет порядка 15 м. Вес оборудования — 340 т. Корпус парогенератора представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд с двумя эллиптическими днищами, в средней части которого расположены коллекторы для подвода и отвода горячего теплоносителя. В верхней части корпуса находится паровое пространство, в нижней части корпуса парогенератора располагается поверхность теплообмена. В состав оборудования одного энергоблока входят четыре парогенератора.

В 2016 году в филиале «Атоммаш» были реализованы мероприятия, направленные на эффективную организацию производства ПГВ в соответствии с производственной системой «Росатома» (ПСР). На площадке был создан образцовый ПСР-поток изготовления парогенераторов, работающий по принципу «точно вовремя». Были исключены лишние перемещения и пересечение технологических операций на ключевом механообрабатывающем и сварочном оборудовании, максимально снижена дефектность сварных соединений. На сегодняшний день компания «АЭМ-технологии» обладает технологическими возможностями по выпуску 8 парогенераторов в год.