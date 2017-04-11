ОАО «Элеконд» приступило к выпуску конденсаторов для радиоэлектронной аппаратуры

ОАО «Элеконд», специализирующееся на производстве электронных компонентов для микроэлектроники, приступило к выпуску алюминиевых аксиальных конденсаторов в г. Сарапул Удмуртии. В рамках проекта планируется производство 4-х типов алюминиевых конденсаторов для импортозамещения продукции американских, японских, южнокорейских и тайваньских компаний.

Новое поколение алюминиевых конденсаторов компании «Элеконд» отличается уменьшенными габаритами, высокими показателями надежности, широким диапазоном энергоемкостей и напряжений, устойчивостью к механическим воздействиям. Конденсаторы работают при температуре от -60 єC до +125єC.

Общая стоимость проекта составляет 498 млн рублей, из которых 280 млн рублей — льготный заём Фонда Развития Промышленности.

Вслед за аксиальными конденсаторами запланирован выпуск конденсаторов с радиальными выводами (2018 год), радиальными самофиксирующимися выводами (2019 год) и чип-конденсаторов (2020 год). Конденсаторы применяются в радиоэлектронной аппаратуре. Например, в каждом смартфоне и ноутбуке содержится в среднем 500 конденсаторов, в стационарных компьютерах и LCD-телевизорах — около 1000. Они выполняют функцию накопления и хранения электроэнергии, сглаживания пульсаций постоянного и переменного тока, фильтрации напряжения постоянного тока от пульсирующего.

Уникальные инженерные решения и высокое качество продукции позволяют компании «Элеконд» экспортировать свою продукцию за пределы России и стран СНГ, а также интегрироваться в мировую электронную промышленность. С учетом проекта компании «Элеконд» общая стоимость промышленных проектов, реализуемых в Удмуртской республике при поддержке ФРП, составляет 635 млн. рублей, из которых 342 млн. рублей — займы ФРП.

http://www.elecond.ru/novosti_podrobno.php?id=75