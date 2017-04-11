Корпорация УВЗ сертифицировала новую универсальную платформу

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» получен сертификат ФБУ «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза 001/2011 универсальной платформы с деревянным полом и откидными бортами модели 13-192-01 сроком на 5 лет.

Вагон-платформа предназначена для общесетевого использования на железных дорогах России, стран СНГ и Балтии колеи 1520 мм для перевозки колесной и гусеничной техники, а также длинномерных, штучных грузов, лесоматериалов, металлоконструкций, пакетированных грузов и некоторых сыпучих грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.

Новая модель спроектирована ООО «Уральское конструкторское бюро вагоностроения» (входит в состав корпорации УВЗ) по техническому заданию Министерства обороны Российской Федерации и АО «Федеральная грузовая компания». Концепт данной модели был представлен широкой публике на выставке «Армия-2016», который отличался от базовой версии наличием торцевой откидной аппарели для осуществления погрузки техники венного назначения массой до 65 тонн включительно.

В перспективе предполагается инициация разработки вагона-платформы с торцевой аппарелью с осевой нагрузкой 25 тонн на ось.