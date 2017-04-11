Фермеры из Словакии приобрели технику Ростсельмаша

Фермеры республики купили комбайны Ростсельмаш и заказали новые. В преддверии уборочного сезона дилер компании в Словакии провел День открытых дверей для своих постоянных и новых клиентов.

Мероприятие привлекло внимание 124 представителей фермерских хозяйств. Для компактного рынка Словакиис емкостью до 50 комбайнов в год, это серьезная цифра, которая подтверждает растущую популярность российского бренда в Европе. А о перспективах Ростсельмаш на рынке этой страны говорят итоги Дня открытых дверей. Прямо на мероприятии фермеры могли заключить выгодные для себя контракты по покупке высокоэффективной и при этом недорогой техники. В результате все машины, находившиеся на площадке KomAgrartechnik, в тот же день отправились к своим владельцам.