Фермеры из Словакии приобрели технику Ростсельмаша
Фермеры республики купили комбайны Ростсельмаш и заказали новые. В преддверии уборочного сезона дилер компании в Словакии провел День открытых дверей для своих постоянных и новых клиентов.
Мероприятие привлекло внимание 124 представителей фермерских хозяйств. Для компактного рынка Словакиис емкостью до 50 комбайнов в год, это серьезная цифра, которая подтверждает растущую популярность российского бренда в Европе. А о перспективах Ростсельмаш на рынке этой страны говорят итоги Дня открытых дверей. Прямо на мероприятии фермеры могли заключить выгодные для себя контракты по покупке высокоэффективной и при этом недорогой техники. В результате все машины, находившиеся на площадке KomAgrartechnik, в тот же день отправились к своим владельцам.
Гостям мероприятия была презентована линейка уборочной техники,
- Великоросс
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