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Экспорт

Фермеры из Словакии приобрели технику Ростсельмаша

Фермеры республики купили комбайны Ростсельмаш и заказали новые. В преддверии уборочного сезона дилер компании в Словакии провел День открытых дверей для своих постоянных и новых клиентов.

Мероприятие привлекло внимание 124 представителей фермерских хозяйств. Для компактного рынка Словакиис емкостью до 50 комбайнов в год, это серьезная цифра, которая подтверждает растущую популярность российского бренда в Европе. А о перспективах Ростсельмаш на рынке этой страны говорят итоги Дня открытых дверей. Прямо на мероприятии фермеры могли заключить выгодные для себя контракты по покупке высокоэффективной и при этом недорогой техники. В результате все машины, находившиеся на площадке KomAgrartechnik, в тот же день отправились к своим владельцам.

Гостям мероприятия была презентована линейка уборочной техники, в т. ч. комбайны RSM 161, ACROS 595, VECTOR 425, прицепной опрыскиватель, находящиеся на площадке дилера. Техническую презентацию провел Ján Jech — профессор сельскохозяйственного университета, доктор технических наук, научный консультант, широко известныйв Словакии и имеющий большой авторитет в аграрной отрасли. Участие в Дне открытых дверей также принял представитель лизинговой группы IKB Leasing, который рассказал о предлагаемых финансовых продуктахи о возможностях финансирования покупки фермерами сельскохозяйственной техники Ростсельмаш. Помимо деловой части организаторы провели для своих гостей лотерею. Главный приз — оплаченная («все включено») поездкав Россию по программе «Один день на Ростсельмаш» — достался г-ну Janicek Eugen из компании Agro L (с. Горовце).

https://rostselmash.com/company/press/news/show/560/

Ростсельмаш, Словакия
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