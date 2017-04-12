Рязанские дорожники получили новую спецтехнику

ОАО «Рязаньавтодор» приобрело по лизингу 24 единицы спецтехники: это комбинированные дорожные машины, суперсовременные асфальтоукладчик, гусеничные экскаваторы, автогрейдеры, дорожные катки, многое другое — на общую сумму свыше 111 миллионов рублей. 16 единиц передано в ходе церемонии вручения ключей, 8 — поступят в ближайшее время. Как подчеркнул генеральный директор предприятия Валерий Бебко, без обновления техники невозможно обеспечивать нормальное состояние дорог, повышать производительность труда.

Новая техника предназначена для подразделений «Рязаньавтодора», расположенных не только в областном центре, но и в районах: Шиловском, Рязанском, Касимовском, Ряжском, Пронском, Скопинском и Сасовском. Одна из комбинированных дорожных машин поступит на отдаленный Кадомский участок Сасовского ДРСУ. Значительная часть спецтехники начнет использоваться на дорожных работах уже сегодня.