В Алтайском крае начинает работу новый животноводческий комплекс «Альпийские луга»

АО «Курорт Белокуриха» закупило 3000 га земли в Солонешенском районе (7 км от Солонешного в сторону Лютаево) — это луга, сходные по свойствам с альпийскими. Здесь будут выращивать мясные породы коров, коней и овец для нужд санаториев сети. Сейчас заканчивается строительство дороги к новому животноводческому комплексу.

В настоящее время большую часть объёма используемых в системе питания говядины, баранины, конины АО «Курорт Белокуриха» закупает в замороженном виде. Чтобы исправить этот недостаток, «Курорт Белокуриха» создало животноводческий комплекс «Альпийские луга». Для него закуплено 100 голов галловейских коров — это высокопродуктивная мясная порода, которая легко переносит непогоду и предназначена для круглогодичного пастбищного содержания. Они уже дали первый приплод. К ним закупили четырех быков-производителей канадской селекции, которые обладают ярко выраженными чертами данной породы. Всего же планируется довести количество галловеев до 2000 голов.

— Поскольку в сети санаториев отдыхают люди разных религий и национальностей, у нас также развивается мясное коневодство, — рассказывает управляющий животноводческим комплексом «Альпийские луга» Александр ПОТЕМКИН. — С этой целью уже закуплены 22 кобылы и 2 жеребца новоалтайской мясной породы. Весь скот — племенной. Его количество намечено довести до 300-400 голов. Еще будет развиваться овцеводство, на пастбищах «Альпийских лугов» планируется разводить около 300 голов овец.

Кроме этого, на базе животноводческого комплекса организуют собственный комбинат по переработке мяса, которое в первую очередь поступит для обеспечения собственных нужд АО «Курорт Белокуриха». Для переработки применят различные технологии, в том числе, импортные. Главная цель — производство охлажденного мяса.

Благодаря работе собственного животноводческого комплекса снизится себестоимость мясопродуктов и будет расширен ассортимент мясных блюд в ресторанах сети санаториев «Курорт Белокуриха»