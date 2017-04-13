НПО «Элсиб» передала турбогенератор на теплоэлектростанции в Калининградской области



В РФ создана серия мощных турбогенераторов нового поколения для ТЭС

static.ngs.ru

Во многих отраслях промышленности Россия несколько лет назад взяла прямой курс на импортозамещение и теперь уверенно ему следует. Так, например, на этой неделе российская машиностроительная компания НПО «Элсиб» передала произведенный ей новейший турбогенератор ТФ-90Г-2У3 на теплоэлектростанции в Калининградской области.

Еще в декабре 2015 года фирма «Элсиб» заключила контракт на поставку партии из восьми таких турбогенераторов с компанией «Русские Газовые Турбины» («РГТ»). Они были необходимы для работы парогазовых установок на базе 6 °F .03 (6FA), которые как раз и производят «РГТ».

В свою очередь, свои установки «Русские Газовые Турбины» передали компании «Интер РАО-Инжиниринг», которая занимается проектами строительства тепловых электростанций в Калининградской области. В частности новыми парогазовыми установками с турбогенераторами ТФ-90Г-2У3 будут оснащены ТЭС в городах Советск и Гусев. Каждый из населенных пунктов получит по две машины на каждой своей теплоэлектростанции. Кроме того, четыре турбогенератора отправились на ТЭС Калининграда — совсем скоро их смонтируют и запустят в работу.



В РФ создана серия мощных турбогенераторов нового поколения для ТЭС

promapparat.ru

Турбогенераторы ТФ-90Г-2У3 обладают единичной мощностью 90 МВт и оснащены системой воздушного охлаждения. Их производство организовано в городе Рыбинске, в Ярославской области, откуда они уже расходятся по всей России.

Все турбогенераторы, которые были направлены в Калининград и Калининградскую область, предварительно прошли самую жесткую систему испытаний и проверок. Так, эти установки подвергались электрическому, механическому и тепловому воздействию. Кроме того, были проведены акустические и вибрационные исследования, чтобы избежать малейшего риска их неисправности. Результаты проверки оказались более чем успешными. Все турбогенераторы сделаны надежными, полностью соответствуют всем требованиям и регламентам и готовы к долголетней работе.



В РФ создана серия мощных турбогенераторов нового поколения для ТЭС

energybase.ru

Как заявил генеральный директор НПО «Элсиб» Дмитрий Безмельницын, параметры всех турбогенераторов находятся на должном уровне — в этом можно быть уверенными. При этом, по его словам, «освоение производства турбогенераторов для газовых турбин 6FA расширяет возможности предприятия и позволяет занять новую нишу, а именно — поставлять эффективное оборудование на рынок газотурбинных установок России».