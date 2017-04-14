Строители начали монтировать кровлю нового терминала аэропорта Симферополь

В соответствии с графиком выполнения работ строители нового терминала аэропорта «Симферополь» приступили к устройству кровли здания. В данный момент смонтировано уже более 1000 м² профилированного листа. Работы начались в конце февраля и ведутся параллельно с монтажом металлоконструкций, сообщает пресс-служба аэропорта.

Общая площадь кровли составит более 30 тысяч м².

Крышу здания нового терминала оборудуют пятнадцатью уникальными зенитными фонарями, которые будут обеспечивать комфорт пассажирам благодаря проникновению солнечного света внутрь здания. Наличие элементов естественного освещения позволит повысить энергоэффективность здания и снизить нагрузку на окружающую среду, уменьшая потребление энергии.

Помимо работ по монтажу кровли здания, продолжаются и другие работы.

На сегодняшний день смонтировано более 3000 тонн металлоконструкций из запланированного объёма в 5700 тонн, что составляет более 53%.

Ведутся работы по возведению железобетонных конструкций здания терминала, уже произведено бетонирование 7000 м³ вертикальных конструкций и 11 000 м³ перекрытий.

Для успешной реализации графика строительных работ, всего на объекте задействовано более 1500 человек и около 100 единиц техники.

В апреле перед строителями стоят масштабные задачи по возведению аэровокзального комплекса:

завершение монолитных работ;

монтаж металлоконструкций фахверков, подстропильных и стропильных ферм;

монтаж криволинейного фасада и кровли;

начало монтажа инженерных систем.

Параллельно со строительством здания нового терминала, продолжаются работы по возведению технологического здания, здания государственных контрольных органов, кинологического комплекса и других, необходимых для функционирования аэровокзального комплекса объектов.

После введения в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью 78 тысяч квадратных метров, пропускная способность аэропорта возрастет до 3650 пассажиров в час, и в целом за год аэропорт сможет обслуживать 6,5 миллионов пассажиров. В новом терминале уделяется особое внимание комфорту и скорости обслуживания пассажиров: появится 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам, 16 эскалаторов и 28 лифтов.