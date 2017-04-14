Запущена вторая железнодорожная паромная линия через Керченский пролив

Крымская железная дорога (КЖД) и компания «М-Сервис» открыли вторую железнодорожную паромную линию, которая позволит увеличить перевозку вагонов через Керченский пролив почти на 20%. Об этом сегодня сообщила пресс-служба КЖД.

В пресс-службе уточнили, что переправа вагонов на постоянной основе через Керченский пролив по второй линии была организована ещё 22 марта. «Вторая линия паромной переправы — это альтернативный сервис, основному морскому перевозчику компании ООО „Аншип“, осуществляющему в штатном режиме перевалку 160 вагонов в сутки в направлении портов Кавказ — Крым, — сообщили в КЖД. — Отработана технология, обеспечивающая минимальный простой подвижного состава в ожидании накатки на паромный комплекс и приёма-передачи 30 условных вагонов в сутки. Таким образом, суммарная перерабатывающая способность переправы через Керченский пролив составляет 190 вагонов ежесуточно».

В КЖД отметили, что введение в эксплуатацию дополнительной линии паромной переправы позволит увеличить объёмы перевозок грузов, сократить сроки их доставки и оптимизировать транспортно-логистические процессы. На предприятии также подчеркнули, что существует возможность дальнейшего увеличения транспортировки вагонов через Керченский транспортный узел.